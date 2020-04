Der Bremer Autor David Safier hat das Drehbuch zum Film "Berlin, Berlin" geschrieben. (Christina Kuhaupt)

Der Film zur Kultserie „Berlin, Berlin“ wird am 8. Mai seine Premiere beim Streaminganbieter Netflix feiern. Das teilte David Safier dem WESER-KURIER am Montag mit. Der Bremer Bestsellerautor David Safier hatte zusammen mit seinem Sohn Ben das Drehbuch zum Film geschrieben. Ursprünglich hätte der Film am 19. März in die Kinos kommen sollen; mit der coronabedingten Schließung der Kinos war die Premiere jedoch ausgefallen.

Gemeinsam mit dem Film hat sich Netflix auch die Aufführungsrechte für die Serie „Berlin, Berlin“ gesichert, an deren Drehbuch David Safier ebenfalls maßgeblich beteiligt gewesen ist. Die Serie, die 2004 als erste deutsche Produktion den Internationalen Emmy Award gewonnen hatte, wird ebenfalls ab dem 8. Mai bei Netflix zu sehen sein. „Soweit ich weiß, ist das der erste für's Kino geplante Film, der den Weg direkt zu Netflix gegangen ist“, sagte David Safier. Unter den aktuellen Umständen sei das die beste Lösung, freut sich Safier auf den Filmstart.