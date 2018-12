Sieben Zamonien-Romane hat Walter Moers bislang verfasst. Den Auftakt der grandiosen Fantastik-Reihe bildete vor 19 Jahren der Roman "Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär". Hildegunst von Mythenmetz, Zamoniens bedeutendster Literat, trat als Ich-Erzähler erstmals in "Die Stadt der Träumenden Bücher" (2004) auf den Plan. Dass dieser x-fach ausgezeichnete Autor mit der selbstzufriedenen Miene die ersten 70 Jahre seines Lebens auf der trutzigen Lindwurmfeste zubrachte, mag mit ein Grund dafür sein, dass Moers, der mit subversivem Nonsens à la "Kleines Arschloch", Adolf" und "Der Fönig" reüssierte, just die fabelhafte Brieferzählung "Weihnachten auf der Lindwurmfeste oder Warum ich Hamoulimepp hasse" veröffentlicht hat. Es handelt sich um ein Fest-Special für Fans der literarisch hochmögenden Saurier-Artgenossen. Im Frühjahr 2019 schließt sich ein sozusagen regulärer Band namens "Der Bücherdrache" an. Darin spielen die gefräßigen Buchlinge wieder eine räuberische Rolle.

Vergleichsweise besinnlich für Moers' bibliophilen Kosmos im Zeichen zamonischer Mythen fällt seine literarische Weihnachtsgabe aus: Der 61-Jährige Schriftsteller und Illustrator erzählt von einem schier unglaublichen Fund, den er in der Korrespondenz zwischen Großdichter Hildegunst von Mythenmetz und Antiquar Hachmed Ben Kibitzer gemacht hat: ein Fest mit dem klangvollen Namen Hamoulimepp. Zumal dessen kulinarische Rituale erinnern frappierend an das Weihnachtsfest. Mit ethnologischem Furor und eleganten Abschweifungen berichtet Moers von feierfreudigen Lindwürmern.

Weitere Informationen

Walter Moers: Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Illustriert von Lydia Rode. Penguin, München. 112 Seiten, 15 €.