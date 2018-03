Martialisch: Kinderkadetten einer US-Militärakademie, fotografiert von Robert Lebeck. Vor dem Bild steht dessen Witwe Cordula. (dpa)

Wolfsburg/Bremen. Kennen Sie den? Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Herbert Marcuse sitzen beim Apfelwein zusammen. Es geht um die 1968 unter Professoren üblichen Fragen: Ob die Stadt Frankfurt in ideologiekritischer Hinsicht am Mainstream liege; wozu und zu welchem Ende man Soziologie studieren müsse; ob es richtigen Äppelwoi im falschen Bembel geben könne. Als dem Trio langweilig wird, schlägt Adorno ein Spiel vor, in dem er sich unschlagbar wähnt: Gewinner ist, wem es gelingt, das Reflexivpronomen "sich" am weitesten hintanzustellen. Adorno und Horkheimer brillieren durch syntaktische Verrenkungen von mehrminütiger Dauer. Es verliert Marcuse, der studentisch stärker bewegt ist als seine Mitspieler. Sein engagierter Spontanbeitrag lautet: "Sich regen bringt Segen."

Diese Spielart einer fröhlichen Wissenschaft ist im Jubiläumsjahr 2018 selten. Das humoristische Potenzial des bewegten wie bewegenden Jahres 1968 verschwindet in der Regel leider hinter der Aufarbeitung von realpolitischen Debatten und akademischen Diskursen. Dabei ist wenig bis nichts in der deutschen Nachkriegsgeschichte so komisch wie die zwischen Selbstentblößung und Selbstentblödung mäandernde Kommune 1, die sich das Austarieren von Politik und Sexualität, von Öffentlichkeit und Privatem auf die Fahnen geschrieben hatte. Das klappte nicht immer. „Was kümmert mich der Vietnamkrieg, wenn ich Orgasmusprobleme habe“, beschied damals der permissive Kommunarde Dieter Kunzelmann.

Fünf Jahrzehnte nach dem längst mythisch verbrämten Jahr 1968 wird hierzulande vielfach und auf mannigfaltige Weise Bilanz gezogen. Was das Bremer Focke-Museum im regionalen Kontext beleuchtet („Bremen nach 1968 – Protest und Neuanfang“), zeigt das Wolfsburger Kunstmuseum ab diesem Wochenende mit nationalem, ja globalem Zuschnitt. Denn das Ausstellungshaus versammelt Bilder des deutschen Fotografen und Bildjournalisten Robert Lebeck (1929-2014), viele davon nie gedruckt und in der Öffentlichkeit bislang entsprechend unbekannt, wie Museumsdirektor Ralf Beil vor Medienvertretern sagte. Nicht zuletzt aus dieser Gemengelage ergebe sich der besondere Reiz der Ausstellung.

Ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben sich dagegen Fotografien, die das Ende des kurzen Prager Frühlings in jenem Jahr zeigen: den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes, sowjetische Panzer auf allen Plätzen der tschechoslowakischen Hauptstadt. Die Fotoreportagen von Robert Lebeck verdichten Zeitgeschichte in besonders eindringlicher Manier. Nicht von ungefähr hat man den Wolfsburger Ausstellungstitel personalisiert. „Robert Lebeck 1968“ lautet er. Die Schau, die bis zum 22. Juli zu sehen ist (drei Wochen länger als ihr Bremer Pendant), zeigt gesellschaftliche Veränderungen in pointierten Momentaufnahmen. Die Exponate sollen einer Neuentdeckung des Jahres 1968 zuarbeiten – und es Mythen und Klischees entreißen, sagte Direktor Ralf Beil in Wolfsburg.

Das tun sie fürwahr. Denn Lebeck, gebürtiger Berliner und 1968 bereits ein gefragter Fotoreporter, war zunächst überhaupt nicht vor Ort, als in einigen Hauptstädten der Alten Welt eine Revolution angezettelt wurde, sondern in Übersee. Entsprechend irritierend fallen zumindest auf den ersten Blick seine Aufnahmen des Jahres aus. „Das Jahr der Studentenunruhen fand ohne mich statt“, schreibt der Künstler in seinen Memoiren. „Als in Paris die Barrikaden brannten, arbeitete ich in Florida an einer Serie über zwei ermordete Studentinnen; während Studenten vor dem Springer-Hochhaus demonstrierten, fotografierte ich die Taufe von Hildegard Knefs Kind; und als die Russen in Prag einmarschierten, begleitete ich gerade den Papst nach Bogotá.“

Und doch sind es frontferne Bilder wie die genannten, die den Zeitgeist intensiv einfangen oder kontrastieren, unseren Begriff davon weiten oder unterlaufen. Sei es eine Serie über geschiedene Frauen, die Lebeck im Juni 1968 realisierte – und dabei wie beiläufig gängige Geschlechterrollen hinterfragte. Sei es im selben Monat bei einer Fotoreportage, für die er in Kassel protestierende documenta-Besucher ebenso in Szene setzte wie die seltsam bürgerlich drapierte Familie eines Virtuosen der Verstörung („Familie Beuys im Sonntagsstaat“).

Spannend sind auch Bilder aus der Retortenstadt Wolfsburg, aus dem von der Spaltung bedrohten Nordirland und aus Hamburg und Lübeck, wo Lebeck im Oktober 1968 die verurteilte Mörderin Gisela Kreutzmann während eines mehrtägigen Freigangs fotografierte. Bisweilen muss man, wie in diesem Fall, über Bande denken, um die Virulenz eines Themas für das gemeinhin als genuin politisch begriffene Jahr 1968 zu erkennen. Bei der fotografischen Begleitung besagter Delinquentin war dies der Umstand, dass mit der Studentenbewegung ein massives Interesse an den Lebensentwürfen von minderprivilegierten, gestrandeten, gescheiterten Menschen aufbrandete.

Auch direkte Berührungen mit den Protesten, ja sogar mit deren Thematisierung in der Bremer Ausstellung sind in Wolfsburg zu entdecken. Und zwar in Gestalt einer Galionsfigur namens Rudi Dutschke. Im Focke-Museum haben die Kuratoren Jan Werquet und Bora Akşen Zeugnisse über den sagenumwobenen Auftritt des Berliner Studentenführers in der Lila Eule aufgeboten, der – übrigens! – seine erste Flugreise nach Bremen unternommen hatte. Lebeck wiederum zeigt den Revolutionär Rudi Dutschke im April 1968 in Prag, wo er gemeinsam mit Genossen Chancen und Risiken des politischen Tauwetters auslotete.