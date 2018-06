Die Sängerin Beyonce Knowles und Rapper Jay-Z. (DPA)

Es gibt einen guten Grund, warum Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z auf ihrem gemeinsamen Album „Everything Is Love“ (Alles ist Liebe) unter dem Namen „The Carters“ firmieren. Der Abschluss der großen Trennungstrilogie, beginnend mit Beyoncés historisch-großartigem „Lemonade“, auf dem sie 2016 den Betrug ihres Ehemannes erstmals thematisiert, war ein afro-feministisches Werk der Selbstermächtigung, Jay-Zs Antwort und Entschuldigungsalbum „4:44“ der nächste logische Schritt.

Mit der Kollaboration ist also „alles Liebe“; unter dem Familiennamen wird die erste Zusammenarbeit beider Stars in diesem Umfang veröffentlicht. Aber ist neben "alles Liebe" auch alles gut bei dem Power-Paar, das sich vor lauter Anerkennung und Erfolg kaum retten kann? Zumindest den letzten Aspekt werden sie nicht müde in den neuen Songs zu betonen.

Neugier auf ein neues Soloalbum

Ständig haben sie es geschafft von den armen Familien zu den Superreichen, fahren Lamborghini oder sind mit Diamanten besetzt. In diesen Momenten wirkt „Everything Is Love“ leider sehr altbacken. Das verstärkt die Bezüge zu „Still D.R.E“ (Dr. Dre) oder "Juicy" (Notorious B.I.G) nur noch. Auch wenn es ein wirklich verbrauchtes Rap-Sujet ist, wird es hier von den beiden Musikern natürlich trotzdem auf höchstem Niveau verhandelt.

Die Trap-Beats klingen zeitgemäß – und die größte Überraschung ist die rappende Beyoncé. Nicht, dass sie rappt, sondern wie leicht sie mit ihrem Gatten klingt. Das erhöht die Neugier auf ein neues Soloalbum stetig. Dabei scheut sich die Dame nicht, Jay-Z für seinen Fehltritt zurechtzuweisen: „Den ersten Ehering hast du versaut, wir mussten nochmal heiraten. Gut, dass ich dich nicht gekillt habe, als du die Schlampe getroffen hast.“

Die anschließende Beschwörung ihrer Liebe und Ehe steht dagegen im Kontext ihrer gemeinsamen Überwindung des Betrugs. Da geht es nicht um spießige US-amerikanische Familienwerte, sondern um das Interpretieren und Erleben eines der ältesten Motive der Kunst: Schmerz und Liebe. Das ist zwar nicht so nah dran und großartig umgesetzt wie vormals bei „Lemonade“, aber immer noch interessant – auch dank des gemeinsamen Superstar-Status.

Was die gemeinsamen neun Songs wirklich außergewöhnlich macht, ist das Gesamtkonzept. Im Musikvideo zu „Apeshit“ sind Beyoncé und Jay-Z zu zweit im angemieteten Louvre – sie stehen, rappen und tanzen so lässig vor den größten Gemälden der Menschheitsgeschichte, dass einem schlagartig klar wird, was man mit „The Carters“ vor sich hat: Kunst.

Sie platzieren sich und ihre Musik räumlich, aber auch in ihrer Bedeutung vor den Figuren und Bilder des Museums. Sie huldigen diesen, stellen gleichzeitig aber klar: Das ist die Vergangenheit, zeitgenössische Musik wie unsere ist die „Mona Lisa“ des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig sind sie politisch. Über das ganze Album sind Bezüge zur Polizeigewalt und zur Diskriminierung gegen Afro-Amerikaner in den USA gestreut.

Wenn Beyoncé und ihre Tänzerinnen im Louvre, in dem keine Gemälde von schwarzen Künstlern hängen, also zu HipHop-Beats tanzen, ist das ein Protest – auch weil Frankreich eine der größten Kolonialmächte des 19. Jahrhunderts war. Passend dazu frisiert auf dem Cover eine schwarze Frau einem Mann seinen Afro vor der Mona Lisa. Selbstermächtigung eben. Das können "The Carters".