Der italienische Routinier Francesco Cinquemani und der gerade mal 29-jährige Russe Aleksandr Boguslavskiy haben einen an schwindelerregenden Volten reichen Film gedreht, der die Zuschauer ein ums andere Mal vom Glauben an unumstößlich gewähnte Gewissheiten abfallen lassen dürfte. Denn „Das Casino der Magier“ (Untertitel) birgt zuhauf doppelte Böden, aparte Ablenkungsmanöver und überdies eine schier unglaubliche Rasanz. Erzählt wird die Geschichte des Trickbetrügers Michael (Milos Bikovic), der sich auf das Ausnehmen von Spielcasinos spezialisiert hat. Doch just als er sich auf das vorbereitet, was sein größter Coup werden soll, kommt ihm der gleichfalls fintenreiche Bandit Gordon (Antonio Banderas) in die Quere. Das spannende Duell zweier Illusionisten vermengt trefflich Action- und Fantasy-Elemente. HENDRIK WERNER

Beyond Reality: Das Casino der Magier. 106 Minuten. Label: EuroVideo Medien.