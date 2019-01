Murakami erzählt in seinem jüngsten Roman von den Tücken der Porträtkunst. (Jordi Bedmar / Pool, picture alliance / dpa)

Der japanische Schriftsteller Haruki Murakami ist ein Phänomen: In seinem Werk balanciert der notorische Kandidat für den Literaturnobelpreis trittsicher wie kein anderer Gegenwartsautor auf dem schmalen Grat zwischen Realitätsnähe und Fantastik, Aufgewecktheit und Traum, Kunst-Dekonstruktion und Kunst-Apotheose, U- und E-Literatur. Das zeigt, einmal mehr, sein neuer Roman, der hochkulturelle Fährnisse bereits im Titel führt: „Die Ermordung des Commendatore“ spielt auf Mozarts Singspiel „Don Giovanni“ an, in dessen italienischer Urfassung der „Commendatore“ (Komtur) vom Titelhelden gemeuchelt wird. Doch der Ermordete kehrt als Steinerner Gast zurück – und zieht den Mörder mit sich gen Hölle. Ist das nun ein Omen für ein verwirrendes Identitätspiel oder nur eine jener falschen Fährten, die Murakami ohne Unterlass legt?

Schon der kuriose Prolog des Auftaktbandes – der zweite Teil ist für Mitte April angekündigt –, hält zugleich Unbestimmtheitsstellen und intellektuelle Rätsel bereit. Zum namenlosen Erzähler, einem offenbar kunstaffinen Mittdreißiger, kommt ein Mann. Mit schwarzem Hut, aber offenbar ohne Gesicht. "Dort, wo es hätte sein sollen, kreiste nur langsam ein milchiger Nebel." Die Forderung des ominösen Besuchers lautet: "Ich will, dass du mich porträtierst.“ Der Erzähler bittet um Aufschub dieser Begehrlichkeit und äußert nach dem Abgang des Eindringlings diese nicht minder ominösen Sätze: „Vielleicht würde es mir eines Tages gelingen, das Nichts zu porträtieren. Ebenso wie es einem gewissen Maler gelungen war, das Bild mit dem Titel 'Die Ermordung des Commendatore' zu malen. Doch dazu brauchte ich Zeit. Ich musste die Zeit zu meiner Verbündeten machen.“

Willkommen im magischen Murakami-Erzählkosmos mit seinen Ablenkungspfaden und Holzwegen, Sackgassen und Irrlichtern. Willkommen dort, wo auf seitenlange Schwärmereien für klassische Schallplattenaufnahmen die irritierend sachliche Schilderung eines Sex-Intermezzos ebenso folgen kann wie die exakte Verbuchung technischer Stärken und Schwächen von Personenkraftwagen der Mittelklasse. Murakami enttäuscht seine Fans nicht: Seine spannend gewobene Geschichte um die Erlebnisse eines jungen Malers werden von Reminiszenzen an die Popkultur ebenso umgaukelt wie von surrealistischem Inventar. Als der Porträtmaler ein faszinierendes Bild findet, ist die ihm bekannte Welt heillos aus den Fugen. Nur der ungebetene Gast kann ihm womöglich weiterhelfen.