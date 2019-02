Androgyne Figuren zwischen Liebe und Krieg, Anbandeln und Abstoßen: Penthesilea (Sandra Hüller) und Jens Harzer (Achilles). (Monika Rittershaus)

Hamburg. Dieses Mann-gegen-Frau-Duell kommt als delikates Duett daher: zwei Akteure, zwei Stunden konzentriertes Sprechtheater, das auch dem Publikum viel Konzentration abverlangt – und zweifelsohne eine Sternstunde dieser Spielzeit am Hamburger Thalia-Theater darstellt. Johan Simons, vormals Leiter der Ruhrtriennale und seit dieser Spielzeit Intendant am Bochumer Schauspielhaus, hat Heinrich von Kleists mörderisches Geschlechterkriegsdrama „Penthesilea“ (1808) für eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen in Starbesetzung inszeniert. Die Hamburg-Premiere dieser zugleich rückhaltlos reduzierten und ungemein ergiebigen Produktion quittieren die Zuschauer mit donnerndem, langanhaltendem Applaus und weiteren Beifallskundgebungen.

Sandra Hüller („Toni Erdmann“, „In den Gängen“) und Jens Harzer („Babylon Berlin“, „Die schönen Tage von Aranjuez“) spielen die Antagonisten in einer Textfassung, die Simons und sein Dramaturg Vasco Bönisch von allem Zierrat gereinigt, auf die maßgeblichen Figuren und auf ein Ausstattungsminimum verknappt haben. Keine Musik erklingt, keine Farben sind zu sehen. Die beiden schwarz und tendenziell androgyn gewandeten (und frisierten) Akteure, das legt die innige Intensität ihrer Bühnenaktion nahe, sind einander vertraut; gemeinsam haben sie etwa an Hans-Christian Schmids Exorzismus-Film „Requiem“ (2006) mitgewirkt.

Um mehr als bloß eine Austreibung geht es in diesem atemlosen Schlagabtausch auf einem Schlachtfeld, das die Amazone Penthesilea (Hüller) und den griechischen Vorzeige-Heros Achilles (Harzer) zugleich als Krieger und Liebende, als Wähnende und Träumende miteinander konfrontiert. Auf einem aus scharfen Worten und zugespitzten Gender-Thesen bestehenden Spielfeld, dessen karge und doch äußerst effektvolle Illumination lediglich von einem zunächst sehr schmalen Lichtspalt herrührt, der effektvoll auf der Vorderbühne klafft (Beleuchtung: Bernd Felder) – und sich später auf wundersame Weise weitet, um die – vorübergehende – Verschmelzung der Protagonisten und ihrer Standpunkte anzuzeigen.

Ähnlich minimalistisch sieht es an der Requisitenfront aus; außer einer symbolisch aufgeladenen Kette, die Achilles trägt, kommen lediglich eine Kampfjacke und ein Paar Stiefel zum Einsatz, wenn Penthesilea sich gegen Ende der Aufführung zum Waffengang rüstet (Kostüme: Nina von Mechow).

Ein „Schrei um Liebe“ sei dieses Stück, hat Simons bemerkt, aber auch ein „Schrei gegen den Krieg“. Entsprechend grell gerät die Tonlage in einigen Passagen dieses extremistischen Endspiels, in dessen faszinierendem Verlauf Simons die Nähe von Eros und Thanatos feiert sowie eine ungeheure Utopie andeutet: die Verwischung, ja Aufkündigung von Geschlechterrollen. Kleists Text gibt das her; die Klasse der Darsteller sowieso. So belfert und raunzt Hüller punktuell hemdsärmelig; Harzer wiederum gibt einen situativ zutraulichen, ja sanften Streiter, der sich zwischenzeitlich sogar die Schutzlosigkeit seiner legendären Ferse gestattet.

Mal umschmeicheln und haschen Penthesilea und Achilles einander, dann wieder sticheln und lästern sie, geraten jäh in Harnisch und jagen sich durch den düsteren und tiefen Möglichkeitsraum, der in privilegierten Momenten die spannungsvolle Bandbreite der gesamten Mann-und-Frau-Geschichte zu beherbergen scheint (Bühne: Johannes Schütz).

All diese kleinen und großen Wunder eines herausragenden Schauspielertheaters werden durchgängig getragen von einer hohen Sprechkultur und einem unendlich komplexen Text, in dem der nah am Kalauer gebaute Dramatiker Heinrich von Kleist die Macht der Liebe und der Hiebe ein ums andere Mal suggestiv in eins setzt: „Küsse, Bisse, / Das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, / Kann schon das Eine für das Andre greifen.“

Weitere Informationen

Nächste Aufführungen: 30. März, 15 Uhr; 31. März, 17 Uhr.