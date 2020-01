Schlagersänger Hiroshi (Sho Aoyagi) kurz vor seinem Auftritt. Auf der Bühne wird er von großen Gefühlen und Weidenkätzchen singen, wenig später wird ihn eine Stalkerin entführen. (Rapid Eye Movies)

Gäbe es einen Preis für das schönste gequälte Lächeln, Hiroshi (Sho Aoyagi) wäre ein heißer Anwärter. Gerade hat der japanische Schlagerstar ein Konzert gegeben, von Liebe und Verlangen und Weidenkätzchen gesungen („In meinem Herzen flattern Blumen / die schenke ich dir“), da muss er auch schon ein Meet and Greet abhalten. Also: eine Diskussionsrunde mit seinen Fans. Verschwitzt und ein bisschen außer Atem steht er zwei Dutzend Frauen gegenüber; fast alle sind doppelt so alt wie er, die meisten benehmen sich, als wären sie maximal 13.

Tarantino-Metzel-Action

Ob er schon mal überlegt habe, seine Hits in anderer Reihenfolge zu singen, fragt eine mit zitternder Stimme. Hiroshi verzieht sein Gesicht zu einem höflichen Grinsen. Danke für die wertvolle Anregung, er werde darüber nachdenken, klar, nein wirklich, herzlichen Dank. Eine andere Dame ist entsetzt: „Was Hiroshi macht, ist Kunst!“, schleudert sie der Kritikerin entgegen. Wie sie es wagen könne, ihn infrage zu stellen, ihn, den großen Hiroshi. Der schlichtet, bedankt sich. Und lächelt immer noch.

Auf dem Heimweg fängt ihn seine Verteidigerin ab. Sie heißt Masako (Mariko Tsutsui) und sie hat Suppe dabei. Selbstgemacht, nur für ihn. Hiroshi würgt ein paar Schlucke herunter. Ein Fehler, wie sich Minuten später herausstellt: Masako schleppt den benommenen Sänger nach Hause und fesselt ihn. Von nun an, haucht sie, soll er nur noch für sie singen.

So irre, wie „Jam“, ein Film des japanischen Regisseurs Sabu (bürgerlich: Hiroyuki Tanaka), beginnt, geht er weiter. Außer von Schlagerstar Hiroshi erzählt er von Tetsuo (Nobuyuki Suzuki) und Takeru (Keita Machida). Ersterer, ein frisch entlassener Knasti, will sich an denen rächen, dank derer er im Gefängnis landete; letzterer versucht seine Freundin aus dem Koma zu erwecken, indem er jeden Tag drei gute Taten vollbringt. Zuerst folgt man als Zuschauer jedem dieser schrägen Typen einzeln, dann laufen die Erzählstränge zusammen. Handwerklich ist das schön gemacht: Szenen werden erst aus Perspektive des einen, viel später aus der Sicht des anderen gezeigt; was anfangs wie ein Episodenfilm wirkt, entwickelt sich zu drei geschickt ineinander verwobenen Geschichten, denen man trotz einiger Zeitsprünge gut folgen kann.

Inhaltlich überzeugt Sabus Werk dabei weniger; der Plot ist schnell überblickt und hält wenige Überraschungen bereit. Dass der Film trotzdem Spaß macht, ist seinem Tempo geschuldet: „Jam“ ist ein brutaler Rausch, eine Mischung aus Komödie, Thriller und Tarantino-Metzel-Action.

Apropos Tarantino: Tatsächlich werden die Filme des 1964 geborenen Sabu oft mit denen des brutalitätsversessenen US-Regisseurs verglichen. Und in diesem Fall drängen sich tatsächlich einige Parallelen auf, vor allem zu „Pulp Fiction“. Auch hier werden drei Storys miteinander verknüpft, auch hier geschieht das durch die Verschiebung mehrerer Zeitebenen, auch hier entsteht so eine bedrohliche Spannung. Ein bisschen ist es, als sähe man einem Unfall zu, ohne ihn verhindern zu können: Die verschiedenen Figuren rasen ungebremst aufeinander zu, und die einzige offene Frage ist, wer am Ende lebend davonkommt. Verraten sei nur so viel: Hiroshi lächelt ziemlich bald nicht mehr.