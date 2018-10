Einfach nur großartig: Rami Malek als Freddie Mercury in einer Szene des Films "Bohemian Rhapsody". (dpa)

Bremen. Es ist der 13. Juli 1985. Während Tausende Menschen ins Londoner Wembley-Stadion und zeitgleich ins John F. Kennedy-Stadium in Philadelphia strömen, um sich beim Benefizkonzert „Live Aid“ die größten Megastars in einer Show für den guten Zweck anzusehen, steht Farrokh Bulsara noch zuhause und stutzt seinen Schnauzbart. Na und? Wen kümmert Farrokh Bulsara, wenn gerade Stars wie David Bowie, Elton John, Mick Jagger, Bob Dylan, Madonna oder Paul McCartney Millionen zugunsten Afrikas ersingen? Viele. Denn Farrokh Bulsara ist niemand geringeres als Freddie Mercury, Leadsänger der Band Queen. Und um ihn dreht sich das biografische Drama „Bohemian Rhapsody“.

Seinen Geburtsnamen legte der in Sansibar-Stadt geborene Mercury schon früh ab. Erst wurde aus Farrokh Freddie, anfang der 1970er-Jahre dann aus Bulsara Mercury. „Von jetzt an heiße ich Freddie, Papa“, sagt er im Film ganz selbstverständlich zu seinem konservativen Vater, bevor er geht, um die Band Smile in einer Londoner Bar anzusehen. Ein schicksalhafter Abend, denn Smile haben gerade ihren Frontmann verloren. Schlagzeuger Roger Taylor (Ben Hardy) und Gitarrist Brian May (Gwilym Lee) zeigen sich erst skeptisch, als Mercury sich selbst als Ersatz einbringt – vor allem wegen seines Überbisses. Es reichten aber ein paar Töne, und jeder Zweifel ist beiseite geräumt. Ganz so ist es in Wirklichkeit nicht gewesen, für den Film sind diese Szenen aber ein gelungener Start. Als Freddie Bulsara bei seinem ersten Auftritt dann auch noch den Mikroständer kaputtmacht, ist ein späteres Markenzeichen geboren.

Holpriger Dreh

Der Film stand anfangs unter keinem guten Stern: Acht Jahre dauerte es bis zu seiner Fertigstellung. Nicht nur, weil die einstigen Queen-Mitglieder Taylor und May stets ein strenges Auge auf die Nachlassverwaltung der Band hatten. Regisseur Bryan Singer („X-Men“) musste außerdem kurz vor Drehschluss aus privaten Gründen aufhören und übergab an Dexter Fletcher („Eddie the Eagle“). Und es gab einen weiteren Rückschlag: Eigentlich sollte „Borat“-Star Sacha Baron Cohen die Rolle von Mercury spielen, sprang aber ab. Rückblickend lässt sich sagen: Ein Glück, denn es ist gerade Rami Malek („Mr. Robot“, „Nachts im Museum“), der den Film noch einmal auf eine ganz neue Ebene hebt. Er mimt Mercury so überzeugend, dass der Zuschauer gerade in den späteren Jahren der Bandgeschichte fast vergisst, dass er nur einen Schauspieler sieht. Er nahm Klavier- und Gesangsstunden und sog, wie er selbst sagt, alles auf, was er von Mercury finden konnte.

Für eingefleischte Fans wird es dennoch Grund zur Kritik geben: Der Film ist kein faktentreues Porträt Freddie Mercurys, genauso wenig ein dokumentarisches Biopic über eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Die Drehbuchautoren Peter Morgan („The Crown“) und Anthony McCarten („Die dunkelste Stunde“) haben sich einige Fixpunkte aus der Mercury-Queen-Geschichte herausgenommen, an der entlang sie eine ansonsten größtenteils fiktive Geschichte zu Gunsten der Dramaturgie erzählen. Der Film gibt Einblicke in rund 15 Jahre Bandgeschichte, erzählt von der Beziehung zu Mercurys lebenslanger Freundin Mary Austin, seiner Homosexualität, und seiner zeitweisen Selbstzerstörung. Zwar spart der Film dabei auch die schlechteren Zeiten Mercurys nicht aus, er bleibt aber vor allem eines: Eine Hommage an die großartigen Hits von Queen und an einen Ausnahme-Entertainer, der im Film – auch wenn er gerade allen vor den Kopf gestoßen hat – noch als etwas exzentrisch, aber im Grunde nur einsam dargestellt wird. Die letzten Jahre vor Mercurys Tod 1991 infolge seiner HIV-Erkrankung klammert die Filmgeschichte komplett aus. All das macht diesen Film aber nicht weniger gut. Schafft man es, die wahre Queen-Biografie auszublenden – und ganz originalgetreu kann man Bandgeschichten im Film eh nie erzählen – ist „Bohemian Rhapsody“ ein schauspielerisch ganz großer Film, der natürlich vor allem auch durch seine Musik lebt.

Den „Live-Aid“-Auftritt gibt es zum Ende des mehr als zweistündigen Filmes – und mit frisch frisiertem Schnauzbart – noch in einem akribisch an die Originalaufnahmen angelehnten Film-Konzert. Das sorgt mit originalgetreuem Bühnenoutfit und Hits von „Radio Gaga“ bis hin zu „We Are The Champions“ für einen absoluten Gänsehautmoment.