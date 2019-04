Vore (Eero Milonoff, links) und Tina (Eva Melander) können sich ziemlich gut riechen und haben einiges gemeinsam. (Henrik Petit/Wild Bunch Germany)

Bremen. Tina ist eine Schnüfflerin. Das ist keine Beleidigung für die Beamtin des schwedischen Zolls, es beschreibt ihre Tätigkeit und ihre Begabung ganz sachlich. Doch Tina riecht nicht nur das, was alle anderen Menschen auffällt, auch Gefühle wie Schuld, Angst, Scham oder Wut kann man nicht vor ihr verbergen. Nicht einmal eine Speicherkarte mit kinderpornografischem Material, gut versteckt in einer Handyhülle, ist vor ihrem Spürsinn sicher, ganz zu schweigen von vermeintlich gut versteckten Flaschen mit Alkohol, die jemand an ihr vorbei zu schmuggeln versucht.

Ihre Erfolgsquote beträgt 100 Prozent, geschätzt wird sie von ihren Kollegen aber nicht unbedingt, sie scheinen eher ein bisschen Angst vor ihr zu haben, denn Tina (Eva Melander) fällt auf. Ihr Schädel ist rund, die Stirn wulstig, die Augen liegen tief in den Höhlen, sie schielt leicht. In ihrem Mund gibt es zu viele schiefe und braune Zähne, ihr Körper ist gedrungen. „Eine Chromosomenveränderung“ sei schuld an ihrem Äußeren, hat sie von ihrem Vater gelernt, sie leidet unter ihrem Anderssein, man ahnt die Verletzungen, die sie bisher erfahren haben muss. Tina versucht, sich so gut wie möglich anzupassen und nicht aufzufallen. Bis eines Tages Vore (Eero Milonoff) vor ihr steht. Er ähnelt ihr auf geradezu beunruhigende Weise. Und Vore hat dieselbe auffällige Narbe am Steißbein wie Tina. Doch Vore ist im Gegensatz zu Tina stolz auf seine Andersartigkeit, und Tina ist fasziniert von ihm.

Sozialdrama und Fantasyfilm zugleich

In seinem neuen Film „Border“ (Grenze) spinnen Regisseur Ali Abashi und Drehbuchautor John Ajvide Lindqvist (der die Vorlage für die Verfilmung nach einer eigenen Geschichte verfasste) die Zuschauer nach und nach in eine düstere Märchen-Geschichte ein, die auch immer wieder stark realistische Züge aufweist. Lindqvist greift dabei auf ähnliche Zutaten zurück wie bei seinem Drehbuch zu dem Coming-of-Age-Film „So finster die Nacht“ (Låt den rätte komma in) von 2008, in dem er die Freundschaft zwischen einem Vampirmädchen und einem jungen Außenseiter in einem sozial prekären Milieu schilderte.

Auch „Grenze“ ist kein eindeutiger Genrefilm, sondern in einem Zwischenbereich angesiedelt, auf den der Titel ja auch schon anspielt: Er ist Sozialdrama, aber auch Fantasyfilm. Tina arbeitet an einer geografischen Grenze, sie unterstützt in Uniform die Ermittlung gegen einen Kinderpornoring, aber sie ist auch in einer mystischen Welt zuhause. Da kommen schon mal Elch und Fuchs zum Hausbesuch, und in der Natur, im kalten Bergbach und im Moos, fühlt sich Tina am wohlsten. Ali Abashi inszeniert beide Welten mit derselben Selbstverständlichkeit, die immer wieder auch drastische, starke Szenen generiert. Und nicht nur die sich anbahnende Liebesbeziehung zu Vore hält mehr als eine Überraschung bereit.

Das Meta-Thema, das den in Teheran geborenen und seit 17 Jahren in Schweden beheimateten Ali Abashi umtreibt, ist dabei das Fremdsein, der Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit einer Minderheit und die Reaktion dieser Minderheit auf permanente Ausgrenzung. Außerdem verhandelt der Film die Frage, was eigentlich humanes Handeln ausmacht. Tina ist von den Menschen sowohl fasziniert wie auch (zunehmend) abgestoßen, Vore hat seine guten Gründe, um sie zu hassen und sich an ihnen rächen zu wollen. Eva Melander als Tina schafft es dabei trotz ihres durch Prosthetik völlig verformten Gesichts, die tief sitzende Unsicherheit, aber nach und nach auch das neue Selbstbewusstsein und die Zweifel ihrer Figur wunderbar zurückhaltend zu gestalten. Eero Milonoff steht ihr als ungleich grober gestrickter Vore in nichts nach. Gemeinsam bilden die beiden eines der spannendsten Paare, die das Kinojahr bisher vorgestellt hat.