Bosse verausgabt sich bei seinen Konzerten oft und kommt dabei auch gut ins Schwitzen. (DPA/BRITTA PEDERSEN)

Riverdance? Verrückter Medizinmann? Starlight Express? Jumpstyle oder doch brasilianischer Samba? Es ist sehr schwer zu sagen, wo sich der Musiker Axel Bosse seinen Tanzstil abgeguckt hat. Vielleicht kommt es auch einfach unkontrollierbar aus ihm heraus. So oder so muss man beim Zusehen unweigerlich ein wenig Schmunzeln, wenn Bosse schweißgebadet über die Bühne fegt. Seinen Charme haben die Tanzeinlagen dennoch. Und außerdem ist der Wahlhamburger am Dienstag ja nicht in den Schlachthof gekommen, um mit seiner Choreografie zu überzeugen, sondern mit seiner Musik.

Am 12. Oktober ist sein mittlerweile siebtes Album mit dem Titel „Alles ist jetzt“ erschienen. Den gleichen Titel trägt auch seine Tour, auf der er in Bremen allerdings nicht nur Titel seines neuen Werkes, sondern ein buntes Deutsch-Pop-Potpourri quer durch seine Diskografie präsentiert.

Doch zuerst stellt Bosse seinen Support Lejo vor, denn anders als andere Musiker versteckt Bosse sich nicht stundenlang geheimnisvoll hinter der Bühne, bis die Fans es nicht mehr aushalten. Nein, er latscht bereits zu Beginn des Abends winkend ans Mikro, um Hallo zusagen. Erst wenige Konzerte habe Lejo bisher gegeben. Als er dessen Musik gehört habe, sei er sich trotzdem schnell darüber klar gewesen, dass er ihn gern mit auf Tour nehmen würde. Und so verschwindet Bosse wieder backstage und überlässt dem 24-jährigen Hamburger und seiner Band die Bühne. Lejo präsentiert dem Publikum einige gefühlvolle deutschsprachige Nummern über die Liebe und das Leben. Das ist ganz nett anzuhören, plätschert nach einer Weile aber eher so dahin. Anerkennenden Applaus gibt es für Lejo nichtsdestotrotz.

Publikum singt solo

Bosse und seine sieben Livemusiker starten mit „Wanderer“ vom neuen Album in den Abend und schieben direkt den titelgebenden Song „Alles ist jetzt“ hinterher. Das Publikum singt textsicher mit – obwohl das Album gerade einmal vier Wochen alt ist. Mit „Robert de Niro“ präsentiert Bosse einen politischen Song und beschreibt darin das Gefühl, dass er hatte, als er zum ersten Mal die Pegida-Montagsdemo gesehen hat: „Wann, wann fängt es an, dass wir uns aufhören zu fühlen wie Robert de Niro bei ‚Berlin - Tag & Nacht‘ – im falschen Film, fehl am Platz“. Bei seinen bekanntesten Hits, wie „So oder so“, „Schönste Zeit“ oder „Frankfurt Oder“ lässt Axel „Aki“ Bosse das Publikum einfach mal komplett alleine singen, während er die Augen schließt und genießt, wie der Chor seine Texte schmettert. Das sorgt für Gänsehautmomente, auf der Bühne genauso wie davor.

Gekonnt wechselt Bosse zwischen gefühlvollen und tanzbaren Nummern, plaudert zwischen den Titeln mit seinem Publikum und stellt alle Mitgereisten vor, bis hin zu Busfahrer Peter. Vor seinem Song „Hallo Hometown“, der von Besuchen in der Heimatstadt handelt, erzählt er zum Beispiel, wie er einst ein Anarchiezeichen in den Ententeichzaun an der Dorfstraße geritzt habe. „Ich bereue nichts“ (welches er im Duett mit Backgroundsängerin Valentine singt) habe er innerhalb von vier Minuten mit 1,3 Promille an der Elbe geschrieben, als er dort mit Freunden saß und irgendwie glücklich war. Selbstironisch und sympathisch sorgt der Musiker dafür, dass zwei Stunden Konzert wie im Flug vergehen. Ein Glück, dass er im März noch einmal in Bremen spielt.