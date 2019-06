Im vergangenen Jahr trat Bosse noch im Schlachthof Bremen auf, im Januar 2020 spielt er im Pier 2. (Swen Pförtner/dpa)

Mit seiner "Alles ist jetzt"-Tour kommt Bosse im Januar 2020 erneut nach Bremen. 55.000 Besucher haben die bisherigen 15 Konzerte des Braunschweigers gesehen, der am Freitag auch beim Hurricane Festival in Scheeßel auftreten wird. Am 28. Januar kehrt Bosse nach Bremen zurück und wird ab 20 Uhr im Pier 2 auftreten. Im vergangenen November hatte er bereits die Besucher im Schlachthof begeistert. Tickets für das Konzert sind ab Mittwoch, 26. Januar, im Verkauf. (sei)