Musikfestintendant Thomas Albert hat mit seinem Team diverse Szenarien durchgespielt – und muss das Festival jetzt doch absagen. (Patric Leo)

Das 31. Musikfest Bremen findet dieses Jahr nicht statt. Das teilten die Musikfest GmbH und der Senator für Kultur am Freitag mit. Die Veranstaltung sollte vom 29. August bis zum 19. September stattfinden – wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für Großveranstaltungen sei dieser Plan nicht realisierbar. Die Einschränkungen gelten bis einschließlich 31. August, doch man könne derzeit nicht sicher davon ausgehen, dass sich danach viel daran ändern werde, so die Musikfest GmbH.

Von daher habe man sich „nach Wochen des Beobachtens, Abwägens und des Erarbeitens sowie Durchspielens von Sicherheitskonzepten und Alternativszenarien“ entschieden, abzusagen. „Es war die Summe der Probleme, die uns dazu bewogen hat“, so Musikfestintendant Thomas Albert gegenüber dem WESER-KURIER. Das Team habe „ungefähr sechs unterschiedliche Programme entwickelt“, doch bei allen seien irgendwo immer Haken aufgetaucht. Das beginne bei den Räumlichkeiten – viele Termine, vor allem in der Region, seien in Kirchen geplant gewesen, diese seien aber nicht freigegeben für Konzerte. Außerdem seien viele Kooperationen, beispielsweise mit Opernhäusern, abgesagt worden, und viele internationale Künstler könnten gar nicht anreisen.

Man hätte den eingeladenen Künstlern und den Zuhörern gerne die Enttäuschung erspart, aber die „gesundheitliche Verantwortung gegenüber Künstlern, Publikum, Mitarbeitern und Dienstleistern hat für uns eindeutig oberste Priorität“, betont Thomas Albert. Finanziell hoffe man die Absage einigermaßen zu verkraften, bei Sponsoren und Förderern sei man auf sehr viel Verständnis gestoßen, „das waren tolle Reaktionen“, so Albert. Genaueres könne man aber erst sagen, wenn in ein paar Wochen ein Kassensturz gemacht werde.

Man versuche jetzt zu klären, inwieweit ausgewählte Konzertprojekte im nächsten Jahr nachgeholt werden könnten. Und so ganz die Hoffnung aufgeben auf ein bisschen Musikfest möchte Thomas Albert nicht. Man werde in den kommenden Wochen die Lage genau beobachten. Sollten sich die behördlichen Auflagen ändern, könne man sich durchaus vorstellen „Flagge zu zeigen und im Spätsommer kleinformatige Konzerte“ anzubieten.

Sonderveranstaltung bisher von Absage ausgenommen

Bisher ausgenommen von der Absage des Musikfests ist dessen diesjährige Sonderveranstaltung im November. Die Deutsche Kammerphilharmonie will unter ihrem Chefdirigenten Paavo Järvi alle neun Beethoven-Sinfonien an aufeinanderfolgenden Abenden in der Glocke spielen, vom 18. bis zum 22. November.

Wer Karten für Veranstaltungen des Musikfests erworben hat, kann sie gegen Erstattung der Kosten zurückgeben. Informationen sind online verfügbar unter www.musikfest-bremen.de sowie telefonisch über den Ticket-Service in der Glocke unter Tel. 0421 / 33 66 99 (montags bis freitags, 10 bis 15 Uhr). Kunden, die online Tickets im Musikfest- oder Glocke-Webshop oder telefonisch über den Ticket-Service in der Glocke erworben haben, würden vom Musikfest Bremen kontaktiert, heißt es. Wer Karten bei anderen Anbietern, beispielsweise bei Nordwest-Ticket, gekauft hat, muss sich an diese wenden. Außerdem gibt es einen Appell des Musikfests: Wer einen Beitrag zur Sicherung des mehrheitlich durch Sponsoren, Förderer und Eintrittseinnahmen finanzierten Festivals leisten wolle, könne den Ticketpreis spenden.