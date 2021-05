Die Lange Literaturnacht "Bremen liest!" findet Anfang September statt. (Frank Rumpenhorst)

Rund ums Lesen und Vorlesen geht es bei der Langen Literaturnacht „Bremen liest!“. Sie soll am Freitag, den 3. September, um 17 Uhr starten und auf die Besonderheiten der Bremer Buchhandels- und Literaturszene aufmerksam machen. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde dafür ein eigenes Hygienekonzept entwickelt und das Fest um einige Neuerungen ergänzt. So wird im Rahmen der Literaturnacht erstmals der mit 3.000 Euro dotierte Bremer Buchhandelspreis vergeben. Die Bewerbungsfrist hierfür läuft noch bis zum 4. Juni. Teilnehmen können alle unabhängigen Buchhandlungen, die ihren Sitz in Bremen haben. Die Verleihung erfolgt am Vorabend des offiziellen Starts durch Bürgermeister und Senator für Kultur, Andreas Bovenschulte (SPD).

Bei der vierten Ausgabe von „Bremen liest!“ soll ein vielfältiges Programm geboten werden. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Bremen und umzu werden beispielsweise Kurzgeschichten, Krimis, Kinder- und Künstlerbücher oder politische Texte präsentieren. Außerdem werden 18 Buchhandlungen im Stadtgebiet ihre Türen zwischen 17 und 22 Uhr für Festivalbesucher öffnen. Erstmals werden außerdem einige Stadtteilbibliotheken und das Museum Weserburg mit einem eigenem Programm teilnehmen. Hinzu kommen Open-Air-Lesungen auf verschiedenen Bühnen in der Innenstadt, der Neustadt und in Woltmershausen. Der Eintritt ist für viele Veranstaltungen frei. Das komplette Programm ist dann ab Anfang August zu finden unter www.bremenliest.de, www.literaturkontor-bremen.de und www.wellenschlag-verlag.de.