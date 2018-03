Undankbarer als der österreichische Autor Thomas Bernhard (1931-1989) hat wohl noch niemand die Verleihung des Bremer Literaturpreises quittiert. 1965 wurde ihm die Ehrung für seinen Debütroman „Frost“ zuteil, und denkbar unterkühlt fielen die Notizen aus, die der Dichter von seinem Aufenthalt in der Stadt fertigte: „Ich verkroch mich in mein Hotelzimmer, um Bremen nicht sehen zu müssen“, heißt es in seinem aus Schmähschriften gewobenen Band „Städtebeschimpfungen“, der dieser Tage als Lesung im Münchner Hörverlag erscheint (3 CDs, 18 Euro). Die Schauspieler Peter Simonischek und Michael König interpretieren den notorisch missmutigen Bernhard-Sound auf betörende Weise. Beispielsweise in dieser zentralen Passage: „Bremen verabscheute ich vom ersten Moment an, es ist eine kleinbürgerliche, unzumutbar sterile Stadt.“

Weil diese Beleidigung so pointiert ist, hat der Verlag den Satz in den Mittelpunkt eines Kampagnenposters gerückt. Das wird jetzt in hoher Auflage zur Mehrung von Bremens Meriten in Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum verteilt. Man sollte den 2016 erstmals veröffentlichten Text Claus Peymann zur Kenntnis bringen. Der Regisseur mit Bremer Wurzeln liest am 17. April im Theater am Goetheplatz aus „Holzfällen“, einem weiteren Roman seines übellaunigen Freundes. Das Bremen-Bashing wäre eine treffliche Zugabe.