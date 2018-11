Dich tanz' ich, wilde Zerklüftung: Szene aus "Hiatus", einer Choreografie des Portugiesen Helder Seabra. (JÖRG LANDSBERG)

Bremen. Probenendspurt im Kleinen Haus des Theaters Bremen. Drei Tage vor der „Hiatus“-Premiere an diesem Donnerstag steht die Produktion des Portugiesen Helder Seabra im Wesentlichen. Muss sie wohl auch, wenige Stunden vor der sogenannten Hauptprobe, die den Ablauf des Tanzstücks in Gänze (und samt Ausstattung) sozusagen vorempfindet.

Filigranes Feilen an einzelnen Szenen er­übrigt dieses Reifestadium freilich nicht. Entsprechend engagiert geht es um die Mittagszeit bei den ersten Proben des Tages zur Sache. Acht Akteure formieren sich auf der Bühne. Ihre vornehmlich konzertierten Bewegungen wechseln zwischen rasanter Rotation, atemberaubenden Überschlägen und behändem Beidrehen. Zwischen kolossalem Kollern und konzentriertem Kobolzen sowieso. Eine kraftvolle Choreografie, so scheint es, steht zu erwarten. Eine, die explizit tänzerischen Momenten zugeeignet ist – und dafür auf szenisch opulent ausgemalte Geschichten verzichtet, wie sie zuletzt das Schaffen Samir Akikas („Polaroids“) bestimmt haben.

Zudem handelt es sich um eine Produktion, die den Neuanfang in der Tanzsparte in mancherlei Hinsicht augenfällig macht: Zum einen, weil gleich fünf Bremer Novizen an dem Projekt mitwirken. Zum anderen, weil bereits der Stücktitel eine beredte Ahnung davon gibt, welche pulsierenden Abgründe zwischen Nicht-mehr und Noch-nicht klaffen können. Hiatus, ein Begriff, der gleichermaßen in der Anatomie, Geologie und Sprachwissenschaft Anwendung findet, bezeichnet wahlweise Lücke, Kluft, Pause, Öffnung, Spalt, mithin einen ungesicherten, ungeregelten Status, in dem so manches möglich und vieles noch nicht entschieden ist.

Als „Moment der Transformation“, der neue Gelegenheiten und neue Begegnungen ermöglicht, wird Choreograf Helder Seabra diesen Punkt nach Beendigung der regen Probe bezeichnen. Die inhaltliche Spezifik seines Einstands am Theater Bremen markiert zugleich auf allegorische Weise einen Umschlagpunkt, der das hiesige Tanztheater insgesamt betrifft, nachdem Alexandra Morales und Gregor Runge zu Spielzeitbeginn die administrative und ästhetische Nachfolge des früheren Spartenleiters Samir Akika angetreten haben (der gleichwohl als Hauschoreograf erhalten bleibt). „Hiatus“ ist sozusagen ihr erster Leistungsnachweis, und laut Gregor Runge kommt es nicht von ungefähr, dass der Umbruch des Segments mit einer „sehr physischen Arbeit“ anhebt.

Das neue Leitungsteam unterstützt die erste Produktion dessen, was im Idealfall eine kleine Ära werden soll, auch konkret inhaltlich: Gregor Runge verbringt viel Zeit bei den Proben – deutlich mehr als 400 Stunden werden es am Ende gewesen sein –, um dramaturgische Unebenheiten zu glätten. Alexandra Morales steuert wiederum Kostüme bei, deren pointierte Farbigkeit sie dem Umstand zuschreibt, dass der von kunstvoll angeordneten Neonröhren illuminierte Schauplatz teilweise im Dunkeln bleibt (Bühnenbild: Matthieu Götz, Licht: Tim Schulten).

Spannend zu beobachten wird am Premierenabend sein, wie die auf so vielen Positionen neu formierte Kompanie Unusual Symptoms bei ihrer ersten öffentlichen Bewährungsprobe agiert. Zwar haben einzelne Neulinge wie die Französin Alexandra Lorens, die mehrfach mit Samir Akika zusammenarbeitete, oder die Ungarin Nóra Hórvath, die als Gast in den Tanztheaterproduktionen „NEXTtoME“ (2016) und „Crash“ (2018) mitwirkte, schon Bremer Bühnenerfahrung.

Dass aber am Donnerstag eine Produktion der Tanzsparte gleich fünf Debütanten auf der Bühne vereinigt, dürfte selbst in einem notorischen Wanderzirkus wie dem Stadttheaterbetrieb einem Novum gleichkommen, zumindest einer raren Ausnahme. Umso schöner ist es zu erleben, wie viel Energie, Engagement und Vorfreude die jungen Akteure ausstrahlen – und welche Neugierde auf künftige Missionen ihnen gemein ist. Es sei der Sprung, der die Erfahrung mache, nicht der Schritt, hat der Theatermacher Heiner Müller bemerkt. Die Neuen, allesamt Twens, sind im besten Wortsinne auf dem Sprung, weil sie wissen, wie sehr es sie im Idealfall weiterbringt, sich in einem anderen Umfeld zu erproben. Nicht nur in fachlicher Hinsicht.

Die Koreanerin Young-Won Song rühmt die familiäre Atmosphäre in der Kompanie, die angenehmes Arbeiten ermögliche. Andor Rusu, zuletzt in Budapest engagiert, schwärmt von der Möglichkeit, von erfahrenen Tänzern wie dem 34-jährigen Italiener Gabrio Gabrielli zu lernen. Es sei die Mixtur „aus alten Hasen und jungen Wilden“, die dem Ensemble Dynamik und Potenzial gebe, sagt Gregor Runge. Er legt Wert auf die Feststellung, dass alle neuen Akteure handverlesen seien, also nicht etwa in schnöden Castingshows mit kühlem Kalkül selektiert, sondern in ihrem angestammten Wirkungskreis in Augenschein genommen und für gut befunden wurden. Wie sehr Nóra Hórvath, Alexandra Llorens, Diego de la Rosa, Andor Rusu und Young-Won Son die Bremer Tanzsparte bereichern können, blitzt bereits in der Probenarbeit an „Hiatus“ auf. Möge die Premiere glücken, auf dass ihre Verbundenheit weiter zunehme.

Premiere: 8. November, 20 Uhr. Weitere Aufführungen im Kleinen Haus: 10. und 30. November sowie 12. und 20. Dezember, jeweils um 20 Uhr.