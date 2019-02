Im März feiern sie ihr Debütalbum mit einem Konzert (v.l.): Olaf Schmidt (Bass), Alex Welp (Gitarre), Christian Scholl (Gitarre) und Heinz Kassens (Schlagzeug). (Christina Kuhaupt)

Ohrenbetäubend laut spielen die zwei Gitarristen und der Bassist von Judas Hengst eine melancholische, fast traurige Melodie. Im Laufe des langen Instrumentalteils wechseln sie die Klangeffekte. Erst klingen sie nach der Alternative-Rockband Placebo, dann nach Metal. Schließlich reißt Bassist Olaf Schmidt den Mund auf und schreit ins Mikrofon.

Im Proberaum der Bremer Postcore-Band wird nur noch das Timing für das Release-Konzert ihres Debütalbums „Death Tapes“ am ersten März im Tower geprobt. Damit sind die vier Musiker noch nicht zufrieden. Sie wollen perfekt sein. „Live bringt uns bestimmt etwas aus dem Konzept“, sagt Schmidt. Darauf wolle die Band bestmöglich vorbereitet sein. Und das ist gar nicht so einfach: Die drei Gitarristen müssen mit ihren Füßen jeweils mehr als zehn Effektgeräte während der sieben Songs betätigen. Dazu singen oder „shouten“ (schreien) sie alle drei. Ohne Musik klingen ihre Stimmen durch die Mikrofone wie weit entfernter Hall.

„Der aggressive Gesang kommt einfach aus der Musik heraus“, sagt Gitarrist Christian Stoll. Früher hätten sie auch melodisch gesungen, aber das Shouten passe besser zu der Atmosphäre, die sie mit ihrer Musik kreieren wollen. Die soll düster sein. Das mache Postcore aus, ist sich die Band einig. Schmidt spricht zudem häufig von vielen musikalischen Schichten, die Judas Hengst in ihren Songs übereinander lege. Zu den musikalischen Einflüssen zählt das Quartett die Genrekollegen Cult of Luna und die Postrockband Mogwai, aber auch Queens of the Stone Age. Darüber lacht Alex Welp (Gitarre), der erst vor vier Jahren zu der 2013 gegründeten Band dazustieß: „Ihr wart früher wie Queens of the Stone Age.“ Durch Welps Einfluss hätten sie sich erst in die Postcore-Richtung entwickelt, sagt Stoll.

Passend zur Musik hat die Band nach eigenen Angaben auch zusammen die Texte der „Death Tapes“ entwickelt. In rund 40 Minuten erzählen Judas Hengst die Geschichte eines Mannes, der eine Frau umbringt. Am Ende tötet er sich selbst. Welches Motiv er hat? Die Bandmitglieder zucken mit den Schultern. Dabei begegnet Welp das Thema Mord sogar in seinem Job: Er betreut junge straffällig gewordene Erwachsene während ihrer Gerichtsverfahren. Dahinter stecken schon auch schwierige Biografien, sagt der Sozialarbeiter. Aber er nehme das nicht mit nach Hause und erst recht nicht mit in seine Musik. Auch Stoll und Schlagzeuger Heinz Kassens, ebenfalls beide Sozialarbeiter, wollen im Proberaum keinen Frust aus ihrem Alltag abbauen.

Die vier Musiker sitzen nun auf braunen Cordsofas im Vorzimmer ihres Proberaums und rauchen Kette. Trotz – oder vielleicht auch wegen – des ganzen Rauchs riecht der Raum ein wenig nach muffigem DDR-Bungalow. Blickt man aus dem Fenster, sieht man eine dunkle Industrieanlage im Bremer Norden. Wer hier mit der Band schwarzen Kaffee trinkt, fühlt sich schnell wohl. Der Umgang untereinander ist freundschaftlich und vertraut. Stoll und Kassens kennen sich schon aus der Grundschule im Emsland. Zusammen haben sie als Teenager ihre erste Band gegründet.

Die anderen kennen sich aus Ostfriesland. „Ostfriesen gegen Emsländer, das ist hier öfter Thema als der Job“, sagt Stoll und lacht. Auch wenn sie über den Bandnamen sprechen, ist die Stimmung ausgelassen. Mit Judas Priest habe das nichts zu tun. Schmidt sei die Idee gekommen. Der Gitarrist lächelt und erläutert: Er habe mal einen Dokumentarfilm über Pferde gesehen. Da habe er das Judaspferd entdeckt. In den USA wird dieses Pferd eingesetzt, um ungezähmte Mustangs einzufangen. Während Cowboys oder sogar ein Helikopter im Tiefflug die panischen Wildpferde vor sich hertreiben, setzt sich das gezähmte „Judas horse“ an die Spitze der Herde und führt sie direkt in das Gatter. „Verräterpferd“ nennt es Schmidt liebevoll.

Die Kaffeetassen sind leer. Die Band bewegt sich langsam, aber zielstrebig in den Proberaum. Sie müssen weiter an ihren Songs feilen, heißt es vom Schlagzeuger. Die Band ist diszipliniert am Werk. So hätten sich die Bandmitglieder auch zusammengefunden, erläutert Stoll: „Wir wollen alle richtige Konzerte spielen und Alben aufnehmen.“ Dafür seien sie auch bereit, viel Zeit zu investieren. Das Ziel: Perfektion.

Am 1. März spielen Judas Hengst ab 19 Uhr im Tower.