Die Buchhandlung Storm in der Langenstraße darf sich ab sofort „besonders herausragende Buchhandlung“ nennen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeichnete das Bremer Geschäft am Sonntag in Berlin im Rahmen der größtenteils digitalen Preisverleihung des Deutschen Buchhandlungspreises als eine von bundesweit fünf Buchhandlungen mit diesem besonderen Gütesiegel aus. „Das hat noch keine Bremer Buchhandlung geschafft“, sagt Alexandra Rempe, Inhaberin der Buchhandlung nicht ganz ohne Stolz.

Eine Jury wählte die Preisträger aus insgesamt 426 Bewerbern aus. Drei erhielten das mit 25 000 Euro dotierte Gütesiegel „Beste Buchhandlung“, fünf den genannten Titel „Besonders herausragende Buchhandlung“ und 15.000 Euro Prämie.

Doch Alexandra Rempe und ihr Team waren am Sonntag nicht die einzigen Bremer, die bei der Preisverleihung Grund zum Jubeln hatten. Auch die Lesumer Lesezeit und die Buchhandlung Hübener aus Bremerhaven konnten sich über ein Gütesiegel freuen. Zusammen mit bundesweit 98 anderen Buchhandlungen stehen sie auf der Liste der „Hervorragenden Buchhandlungen“ und erhielten eine Prämie von jeweils 7000 Euro.

Eine mobile Buchhandlung

Was sie mit den 15.000 Euro Preisgeld macht? Da hat Storm-Inhaberin Rempe schon eine Idee. „Ich würde gerne eine kleine Ape kaufen und daraus eine Art Eventfahrzeug machen“, sagt sie. „Quasi eine mobile Buchhandlung, die man hinten aufklappen kann.“ Das Fahrzeug könne zum Beispiel beim Sommer in Lesmona genutzt werden oder einfach nur, um Bücher auszuliefern.

Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis werden seit nunmehr sechs Jahren kleine, unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen gewürdigt, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment haben, ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren.