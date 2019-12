Tamer und Tanja Güreke bei ihrer Hochzeit. (Foto-Studio Penz OHG)

"Ich habe geübt, geübt, geübt, bis alles perfekt war und dann ging es los." So beschreibt Tamer Güreke (34) nicht etwa den Ablauf seiner Hochzeit mit Tanja Güreke (26), mit der sie bei der Doku-Soap "4 Hochzeiten und eine Traumreise" teilnahmen, sondern seinen Heiratsantrag. Denn Tanja Güreke ist Russin und der künftige Ehemann wollte die wichtige Frage in ihrer Muttersprache stellen. Die passenden Worte fanden seine russischen Arbeitskollegen für ihn: "Ich habe mich aber noch mal bei anderen Freunden abgesichert. Ich wollte den Antrag nicht vermasseln, weil mir jemand Quatsch auf Russisch erzählt", erinnert er sich.

Der Bräutigam wusste nichts von seinem Glück

Als feststand, dass geheiratet wird, hat die zukünftige Braut angefangen Inspirationen zu sammeln. Unter anderem bei der Fernsehsendung "4 Hochzeiten und eine Traumreise." Personalisierter Werbung und Profiling sei Dank, habe sie irgendwann einen Aufruf zur Bewerbung bei der Show bekommen. "Ich dachte, dass es einen Versuch wert ist, auch wenn mir eigentlich klar war, dass keine Resonanz kommen wird. So wie bei Gewinnspielen, an denen man teilnimmt", sagt sie.

Dementsprechend perplex war sie, als der Anruf der Redaktion, die für die Sendung verantwortlich ist, kam: "Ich musste zuerst Tamer davon erzählen. Weil ich ihm nichts von der Anmeldung erzählt hatte, wusste er noch nichts von seinem Glück", erzählt Tanja Güreke. Der Gatte hatte nichts dagegen und so wurde nach einem ersten Telefongespräch mit der künftigen Braut ein Skype-Gespräch mit dem Pärchen geführt. Allerdings war der Bewerbungsprozess damit noch nicht beendet, denn das Video musste erst noch von den Verantwortlichen beim Sender durchgewunken werden. "Nach ein, zwei Wochen kam dann die Zusage und ein Vertrag wurde uns zugeschickt", erinnert sich die Sachbearbeiterin, "Dann war klar, wenn wir jetzt unterschreiben, gibt es kein zurück." Dementsprechend habe sich das Paar, das mit seiner dreijährigen Tochter in Bremen-Osterholz lebt, noch einige Tage Bedenkzeit gelassen, bis der Vertrag unterschrieben wurde.

Offensichtlich kam nicht jedes der angedachten Paare zu der gleichen Entscheidung: "Unsere Gruppe wurde nochmals durchgemischt, nachdem ein Paar den Vertrag nicht zurückgeschickt hatte", erinnert sich Tanja Güreke, "Wir wollten natürlich sofort wissen, was für Leute zu unserer Hochzeit kommen werden", schließt sie an. Allerdings sei das nicht möglich, der Sender wolle die Show und das Kennenlernen möglichst authentisch halten.

Voraussetzung für die Bewerbung sei eine geplante Hochzeit, daher mussten die Gürekes im Nachhinein nichts verändern. Das russisch-türkische Paar wollte die Bräuche beider Nationalitäten vereinen und eine "harmonische Mischung" entstehen lassen: "Wir hatten Glück, dass sich die Traditionen von russischen und türkischen Hochzeiten ähneln", sagt Tamer Güreke. Die Ehefrau ergänzt: "Zum Beispiel wird die Braut in beiden Ländern vor der Trauung abgeholt. Bei dieser Zeremonie hatten wir einen türkischen Trommler und haben trotzdem russische Spiele gespielt, die man im Türkischen so nicht kennt." Sie hätten Glück gehabt, dass sowohl die russischen als auch die türkischen Gäste die Unterschiede zwischen den Traditionen angenommen hätten und beide Teile der Hochzeit mitgemacht hätten: "Zum Beispiel wurde russische und türkische Musik gespielt und die Leute haben zu beidem getanzt", erinnert sich das Paar.

Auf die Frage, ob auch die Gast-Bräute, die jeweils gegenseitig bei den Hochzeiten der anderen anwesend sind, genauso mitgemacht hätten, antwortet Tanja Güreke, dass zumindest die russischen Bräuche bekannt waren. Denn zwei der drei anderen Hochzeiten hätten ebenfalls russische Traditionen integriert: "Zumindest der türkische Teil war für alle neu", weiß die Russin. Ihr sei wichtig gewesen, dass ihre Hochzeit nichts wiederholt, was die Bräute zuvor geplant hatten. Da die Hochzeit der Gürekes als Drittes stattfand, war das eine Herausforderung: "Im Russischen klärt sich nicht beim Anschneiden der Torte, wer zukünftig die Hosen in der Beziehung anhat. Bei uns beißen beide Partner von einem Brot ab und derjenige, der das größere Stück hat, 'gewinnt'. Dieser Brauch wurde auch bei den anderen aufgegriffen. Wir haben ihn dann etwas abgewandelt, um nicht genau das Gleiche zu zeigen."

Was alle Hochzeiten gemeinsam hatten, war ein ganz spezielles Getränk, das zur Tradition der vier Trauungen wurde: Die rosa-glitzernde Variante der Berliner Luft, genannt "Glitter Kiss". "Die erste Braut hatte uns diesen Likör serviert und am Anfang waren wir wenig begeistert. Nach der vierten Hochzeit nannten wir uns dann schon die 'Glitter-Ladies'", sagt die 26-Jährige.

"Die erste Reihe war für Freunde und Familie reserviert"

Generell habe sie sich mit den Gastbräuten gut verstanden. Dennoch war die Priorität bei den Feierlichkeiten nicht, die Bräute zufriedenzustellen: "Die erste Reihe war für die engsten Freunde und Familie reserviert. Wir haben aber schon darauf geachtet, dass sie an einem guten Tisch sitzen", beschreibt die Braut die Sitzordnung, "Wer nichts sieht, kann anschließend auch nicht bewerten." Trotzdem habe das Paar das Gefühl gehabt, dass nicht alle Bräute genug von der Hochzeit miterlebt hätten, um sie zu bewerten. "Die Bewertung war keine Überraschung", erinnert sich das Paar. Man habe an der Beteiligung absehen können, wie die Punktzahlen ausfallen würden. "Über die Bewertung des Brautkleides habe ich mich sehr gefreut", verrät die Braut ein Detail der Punktevergabe. "Alles andere können wir akzeptieren. Das sind immer subjektive Meinungen. Für mich war es keine Option, die Hochzeit nach den Gastbräuten zu richten. Wir wollten alle Gäste in ein Boot holen." Das hätte mal mehr, mal weniger funktioniert, denn die Klimaanlage der Location viel aus und so verlagerte sich die Hochzeit für einige Gäste vor die Tür. Auch wenn sie versucht hätten die Gäste wieder "in die Hitze zu locken", habe man das an der Punktzahl gespürt.

Die vier Bräute nennen sich selbst "Glitzer-Ladies". (privates Foto)

Mit 300 Gästen war die Hochzeit die größte der vier Feierlichkeiten. Daher habe die Braut sowieso nicht viel von den Gastbräuten mitbekommen. Auch das Vox-Team sei ihr kaum aufgefallen, zumal das Paar sowieso ein eigenes Kamerateam engagiert hatte: "Das ist in der Türkei so üblich", erklärt Tamer Güreke. Das eigene Filmteam war auch der ausschlaggebende Grund, Familie und Bekannte von der Teilnahme bei der Sendung zu überzeugen. "Viele waren zuerst nicht begeistert. Sie wollten sich selbst nicht im Fernsehen sehen", erinnert sich Tanja Güreke. Allerdings habe man alle besänftigen können: "Ob ein Kamerateam mehr oder weniger, war dann am Ende egal."

Mittlerweile freue man sich auf die Premiere, die für die Familie bereits gestern stattfand: "Wir konnten die Folge einen Tag vor dem Sendetermin mit der Familie gemütlich und ohne Werbung anschauen", sagt die Fernsehbraut. Man habe Freunden und Bekannten zwar Bescheid gesagt, allerdings wollte man "keine zweite Hochzeit veranstalten und 300 Gäste nochmal versammeln", um die Show anzusehen. Die offizielle Ausstrahlung am 11. Dezember ab 16 Uhr sieht sich die Braut gemeinsam mit der Trauzeugin trotz Werbung erneut an.

"Ich würde das Ganze nicht nochmal machen"

Ob sie die Teilnahme jemals bereut habe? "Nein, nicht wirklich. Ich würde das ganze aber auch nicht nochmal machen", resümiert Tanja Güreke. Als Braut am Tag ihrer eigenen Hochzeit haben sie die Dreharbeiten zwar nicht gestört, allerdings war die Rolle als Gastbraut weniger ansprechend. Denn vor allem der Tag der letzten Hochzeit wurde zum Marathon-Lauf an Terminen.

Normalerweise stand für die Gastbräute "nur" die jeweilige Hochzeit mit anschließender Bewertung an. Nach der vierten Hochzeit fand für die Bräute anschließend noch das Finale statt. "Für uns Bräutigame war der Tag total entspannt", entgegnet Tamer Güreke. Sie hätten gemeinsam im Hotel "gechillt", während ihre Gattinnen auf der letzten Hochzeit waren. Tanja Güreke beschriebt den Tag anders: "Der Job als Gastbraut war genau das: anstrengende Arbeit." Denn die Bräute müssen allein auf die Hochzeiten gehen, während die Begleitperson der Wahl nicht eingeladen ist.

Die Erfahrung sei trotzdem schön gewesen, aber das Resümee lautet letztlich: Auf vier Hochzeiten zu tanzen ist einfach anstrengend.

Zur Sache

"4 Hochzeiten und eine Traumreise" ist ein Doku-Format des Fernsehsenders Vox. Die Sendung begleitet vier Bräute am Tag ihrer Hochzeiten. Die jeweils anderen Bräute sind als Gäste anwesend, um die Hochzeit später zu bewerten. Die Kategorien sind "Essen", "Location", "Stimmung" und "Hochzeitskleid", sowie am Finaltag die Bewertung für die gesamte Hochzeit. Moderiert wird die Sendung von Frank Matthée moderiert. Das Format läuft seit 2012 und ist der englischen TV-Serie "Four Weddings" von Independent Television nachempfunden.