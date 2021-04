Franka (Janina Fautz) und Stefan (Ferdinand Lehmann) in einer Szene aus "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution". (Steffen Junghans/MDR/UFA Fiction/dpa)

Ferdinand Lehmann, seit 2018/19 festes Mitglied im Schauspielensemble des Theaters Bremen, spielt die Hauptrolle im ARD-Film „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“ (Mittwoch, 20.15 Uhr). Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Wensierski und erzählt die Geschichte der 19-jährigen Franka Blankenstein. Durch den Altenpfleger Stefan Clausnitz (Lehmann) gelangt sie in den späten 1980er-Jahren in eine von der Stasi beobachtete Leipziger Umweltgruppe, die sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur und die Luftverschmutzung in der Region stark macht. Als die Gruppe öffentlich anfängt, für die Grundrechte der Demokratie zu demonstrieren, riskiert sie ihre Freiheit. Der Film ist nach seiner Ausstrahlung noch für drei Monate in der ARD-Mediathek abrufbar. Auf der Bremer Theaterbühne war Lehmann zuletzt unter anderem in „Schloss Rosmersholm“ und in „In Bed with Madonna“ zu sehen.