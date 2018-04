In knittriger Jeans und kurzem Shirt mit Britney-Spears-Print trat Olli Schulz vor das Bremer Publikum. (emsn.de/Christina Klinghagen)

Man muss es so deutlich schreiben: Olli Schulz hat sein Wort nicht gehalten. Es ist das Jahr 2053, ein greiser Schulz schiebt sich über den Domshof und erinnert sich. „Die Bremer, damals im April 2018, ein schwieriges, verschlossenes Publikum zu Beginn“, blickt er im Video-Einspieler vor Konzertbeginn zurück. „Und am Ende waren alle nackt.“ Um es gleich vorwegzunehmen: Nein, am Ende von Schulz‘ Auftritt war niemand nackt. Und ja, auch Olli Schulz hat allen den Gefallen getan, seine klassische Olli-Schulz-Uniform, knittrige Jeans, kurzes Shirt, diesmal Britney-Spears-Print, anzubehalten.

Ein intimer Konzertabend war sein Auftritt in der ausverkauften Glocke dennoch. Das hatte, natürlich, weniger mit nackter Haut, als mit der Art zu tun, wie Schulz seine Widersprüche auf der Bühne austrägt. Man kann sich ja schon fragen, für wen dieser Olli Schulz anno 2018 eigentlich spielt. Für das ProSieben-Publikum? Die Podcast-Jünger? Oder doch für die alten Indie-Anhänger? Wahrscheinlich weiß er das selbst nicht so genau. Und wahrscheinlich liegt darin auch schon das ganze Geheimnis. Schulz mag sich nicht so recht entscheiden zwischen lonesome Liedermacher und Mike-Krügertum, und macht damit eine ganze Menge richtig.

Fast noch wichtiger als die Songs sind bei Schulz die Pausen dazwischen. Er hat es zu einer eigenen Form kultiviert, Clownerie vor und Melancholie in den Songs so hart aufeinander scheppern zu lassen, dass es wie ein großartiger Unfall wirkt. Früher erzählten seine Pausen-Anekdoten von seinem Leben vor der Bühne als Stagehand-Hiwi der großen Bands. Heute handeln sie von seinem Leben hinter der Bühne als Teilzeit-Promi.

Ein herrlich ehrliches Durcheinander

In der Praxis funktioniert das dann ungefähr so: Vor einem schwermütigen Dreiminüter übers Wunderlichwerden im Alter plaudert Schulz munter über eine Backstage-Begegnung mit Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker, dessen „19-jähriger russischer Freundin“ und Schenkers „Käsetaschen“, wie Schulz Speichelablagerungen in den Mundwinkeln nennt. Es geht aber auch andersrum: Mal lässt er AfD-Kritik („Wer die wählt, unterstützt Neonazis“) und Balladen über bröselnde Beziehungen aneinander rasseln. Mal krachen Erzählungen über frühere Tour-Nächte in fremden Oldenburger Betten, in denen mal wieder nichts lief, auf Schulz‘ „Boogieman“-Blues vom einsamen Ende der Nacht in Kiezkaschemmen.

Ein herrlich ehrliches Durcheinander. Denn das alles wirkt so wenig kalkuliert und nicht nur wegen Bemerkungen zum Beziehungsstand der Mutter und dem Todestag eines Freundes so nahbar, dass man ihm Ausflüchte in kruden Klamauk-Hip-Hop („Sportboot“) oder Elektro-Pop-Stampfer aus der Vorstadtdiskohölle („Du schockst nicht mehr“) gar nicht übelnehmen kann. Scheitern gehört bei Schulz sowieso zum Konzept. Ihm sei klar gewesen, dass die neue Platte verrissen werden würde, sagt Schulz zu Beginn. „Das Album ist eben brüchig, so wie mein Leben.“ Gut, dass er die Brüche weiterhin auf die Bühne bringt.