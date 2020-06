Nehad Hussein ist ein syrischer Filmemacher. Seit 2014 lebt er in Deutschland. Hier konnte er seiner Profession bisher nur in kleinen Projekten nach-­gehen, die ihm ­dennoch sehr am Herzen liegen. (Frank Thomas Koch)

Während die jungen Flüchtlinge Ahmad, Shahrooz, Filmon, Viktor, Andjela und Sami in ihrer Deutschstunde lernen sollen, wie man in der für sie noch fremden Sprache Wünsche und Träume ausdrückt, sind sie alle viel zu sehr damit beschäftigt, über ihr ganz persönlichen Sehnsüchte nachzudenken. Filmon zum Beispiel träumt von der hübschen Anna, die er in der Straßenbahn kennengelernt hat; Shahrooz möchte Rap-Musik machen und Ahmad, der die schrecklichen Bilder seiner Flucht nicht aus dem Kopf bekommen kann, möchte einen Film über Fluchterfahrungen drehen.

Von diesem jungen Menschen, die regelmäßig in ihrem „Deutschkurs“ zusammenkommen, erzählt der gleichnamige Film des in Bremen lebenden Regisseurs Nehad Hussein, der gerade den Hauptpreis in der Kategorie „Team-Award“ beim Generationenfilmpreis gewonnen hat. Präsentiert wurden die nominierten und ausgezeichneten Filme beim 33. Bundesfestival Film, das die Bundeswettbewerbe „Deutscher Jugendfilmpreis“ und „Deutscher Generationenfilmpreis“ vereint. Beide Wettbewerbe werden im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum organisiert und durchgeführt. Ziel ist unter anderem die Unterstützung und Professionalisierung des Filmnachwuchses.

Als Filmnachwuchs kann man Nehad Hussein nicht wirklich bezeichnen, doch hier in Deutschland steht der studierte Filmemacher aus Syrien, was seine Arbeit als Regisseur angeht, wieder so gut wie am Anfang – und das mit 49 Jahren. Bereits 2016, zwei Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland, drehte er den Dokumentarfilm „Accordeon“ über das Ankommen in der Fremde. Gerade hat er ein weiteres Filmprojekt über Frauen aus dem Orient, die in Deutschland leben, abgeschlossen. Der Film soll im September Premiere feiern. Dennoch ist das Filmemachen in seiner neuen Heimat bisher eher Ehrenamt als Profession. Seine Projekte brachten ihm zwar regionale Anerkennung, aber kein Geld, weshalb er seit Kurzem neben seiner Arbeit an Filmprojekten noch ein Kiosk betreibt.

Für ihn ist die Auszeichnung von „Deutschkurs“ eine große Freude. „Ich habe versucht, mit wenigen Mitteln etwas Künstlerisches und Interessantes zu schaffen“, sagt Hussein. In episodischen Erzählungen berichten die Protagonisten in „Deutschkurs“ von ihren Ängsten und Träumen, von kulturellen Unterschieden, die sie erleben, von ihrer Vergangenheit, von ihren Hoffnungen für die Zukunft. Zwischengeschnitten werden auch reale Videosequenzen, die einige der Teilnehmer während ihrer Flucht nach Deutschland aufgenommen haben. „Der Film ist das Ergebnis eines beispielhaften Teamprojekts über eine Gruppe von Menschen, die viel zu wenig wahrgenommen werden“, heißt es in der Begründung der Jury.

Denn Nehad Hussein hat nicht alleine an dem Film gearbeitet. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt von Flüchtlingen und Einheimischen aus verschiedenen Generationen. Einige von ihnen, wie Hussein, brachten bereits Filmerfahrungen mit, für andere war die Arbeit vor und mit der Kamera völlig neu. Die Idee entstand 2016 im Rahmen der Flüchtlingsarbeit der Bremer St. Remberti-Gemeinde, erzählt Dirk von Jutrczenka, damals Pastor der Gemeinde und heute Leiter des „Forum Kirche“. Er fungierte als Leiter des Filmprojekts, das unter dem Projekttitel „Filmzuflucht“ lief. Fast drei Jahre habe man an dem Film gearbeitet. Seine Premiere feierte er im September 2019 beim Filmfest Bremen.

„Wir wollten ein Gemeinschaftsprojekt machen, bei dem alle Beteiligte auf Augenhöhe mitarbeiten“, erzählt von Jutrczenka. Jeder Protagonist konnte selbst entscheiden, welche Geschichte er im Film erzählen möchte, jeder durfte seinen eigenen Beitrag zum Drehbuch leisten. Ein Vorhaben, das laut der Festival-Jury mehr als gelungen ist. Die 1000 Euro Preisgeld fließen an die Remberti-Gemeinde, durch deren Mittel damals auch die Produktion des Filmes finanziert wurde.

Weitere Informationen

Der Film „Deutschkurs“ ist noch bis Sonntag, 28. Juni, auf www.bundesfestival.de abrufbar – kostenlos und in voller Länge. Dort kann auch noch bis Sonntag über den Preisträger des ­diesjährigen Publikumspreises abgestimmt werden.