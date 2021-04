In der britischen Krimikomödie „Get Luke Lowe“ entführen zwei junge Frauen aus Rache einen rechtsextremen Internet-Troll. Der Film geht in der Kategorie Humor/Satire an den Start. (Drew V. Marke)

Vom 14. bis zum 18. April findet das 6. Filmfest Bremen statt - coronabedingt für Zuschauer im digitalen Format. Ursprüngliche Pläne der Veranstalter, zumindest ein paar Veranstaltungen mit Publikum vor Ort zu ermöglichen, mussten aufgrund des Pandemiegeschehens verworfen werden.

Das Programm bleibt dennoch umfangreich. So versprechen die Festivalmacher insgesamt mehr als 250 Filme, darunter 29 Welt- und 74 Deutschlandpremieren, die alle während des Filmfestes online gestreamt werden können. Den Auftakt des Festivals bildet am Mittwoch, 14. April, der Kurzfilmwettbewerb „Klappe!“ Die Teilnehmer - Profis ebenso wie Laien - hatten insgesamt 48 Stunden Zeit, einen maximal drei Minuten langen Beitrag zum Thema „Blütezeit“ einzureichen. Ab dem 11. April kann online darüber abgestimmt werden, wer die beiden Publikumspreise in Höhe von 500 und 1000 Euro erhalten soll. Zudem werden ein mit 1000 Euro dotierter Jurypreis und eine lobende Erwähnung mit 500 Euro Preisgeld vergeben. Die Moderatoren Franziska Kirchner und Fabian Nolte stellen die Teams und ihre Filme am Mittwoch ab 18 Uhr in einem Livestream vor, im Anschluss werden die Preise vergeben.

Neben dem Kurzfilmwettbewerb werden Auszeichnungen in mehreren Kategorien vergeben: Humor/Satire, Innovation, Musik sowie Bremen. Im mit 3500 Euro dotierten internationalen Wettbewerb Humor/Satire treten über 70 Lang- und Kurzfilme aus insgesamt 26 Ländern gegeneinander an. Im Bereich Innovation vergibt die Bremische Landesmedienanstalt jeweils 1000 Euro für besonders innovative narrative und visuelle Umsetzungen. Unter der Kategorie Bremen versammeln sich Filme, die entweder unter Bremer Beteiligung entstanden sind oder in der Stadt gedreht wurden.

Zudem steht in diesem Jahr mit dem Fokus Literatur ein neuer Schwerpunkt auf dem Programm. Der beste Film in dieser Sparte erhält einen mit 500 Euro dotierten Preis des Senators für Kultur. Im Rahmen dieses Schwerpunkts findet am 17. April auch die Veranstaltung „Super-8 meets Literature“ statt, die analogen Film mit Lyrik und Prosa sowie Livemusik verbindet und ab 20 Uhr per Stream übertragen wird.

Ein Höhepunkt des Filmfestes ist die Verleihung des Bremer Filmpreises, die am 15. April mit wenigen Gästen im Theater Bremen stattfindet und ab 20 Uhr live übertragen wird. Preisträger ist in diesem Jahr Hape Kerkeling. Er wird für sein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk mit insgesamt 5000 Euro und der Trophäe „Goldener Mops“ - einer Hommage an Loriot - geehrt. Ergänzt wird das diesjährige Filmprogramm durch verschiedene Panels und Filmgespräche, die auch per Stream abrufbar sind.

Weitere Informationen

Das Publikum kann alle Filme zeitlich unabhängig online abrufen. Ein Festivalpass für 45 Euro/ ermäßigt 40 Euro ist ab dem 9. April auf www.filmfestbremen.com erhältlich. Dort finden sich auch detaillierte Informationen zu allen Filmen. Einzeltickets sind für jeweils 9 Euro/ ermäßigt 6 Euro erhältlich.