In der Bremer Tourist-Information wollte man ihn auf die Mülldeponie im Blockland schicken, "der Berg dort wachse beständig und habe möglicherweise eine Höhe von über 50 Metern erreicht". Der Wanderer zieht dann doch die höchste natürliche Erhebung vor. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Kein Schelm, wer schon bei der Buchwidmung an eine steile Behauptung denkt. „Für Reinhold Messner, von dem ich alles gelernt habe“, schickt der Autor einem Buch voran, in dem es um eine ebenso kühne wie himmelstürmende Mission geht: das Erklimmen der höchsten Erhebungen aller 16 Bundesländer – wohlgemerkt: ohne Sauerstoffmaske.

Zippert. Hans Zippert. So heißt der risikofreudige bis waghalsige Mann, der dem Vernehmen nach kurz vor der Satiriker-Rente steht und dessen hügelige Wahlheimat – der Taunus – ihn nachgerade für das verwegene Gipfelsturm-Projekt prädestiniert. In seinem jüngsten Buch geht der vormalige „Titanic“-Chefredakteur, der seit 17 Jahren als täglicher (und höchlichst vergnüglicher) Seite-eins-Kolumnist der Tageszeitung „Die Welt“ wirkt („Zippert zappt“), an und über Grenzen, die kaum ein Mensch zuvor als solche wahrgenommen haben dürfte.

Härten und Herausforderungen

„Zippert steigt auf“, sinnigerweise erschienen im fachlich einschlägigen Verlag Bergwelten, bündelt – flankiert von stimmungsvollen Expeditionsfotografien – eindringlich die zahlreichen Entbehrungen, Härten und Herausforderungen des 16-fachen Weges – darunter „Wetterumschwünge, Einsamkeit und die Verpflegung in Basislagern wie dem ‚Goldenen Anker‘ oder der ‚Bären-Klause‘“. Überdies wartet die 175-seitige Publikation mit einem wohltuend nutzerfreundlichen Serviceteil für etwaige Nachahmer auf. Dazu zählt neben zwar grobschematischem und doch eingängigem Kartenmaterial pro Aufstiegskapitel ein Info-Kasten, der über die Dauer, den Höhenunterschied und den Verlauf der jeweiligen Strecke Auskunft gibt. Existenziell wichtig kann schließlich eine Liste von Gegenständen sein, auf die man Zippert zufolge bei den Touren getrost verzichten kann – darunter Steigeisen und Neoprenanzug, Normalkarabiner und Focksegel.

Allein die Aufzählung der vom Autor mehr oder weniger bezwungenen Gipfel lässt geneigte Leser schwindeln und beben: Zugspitze (Bayern) und Feldberg (Baden-Württemberg) mögen fernsehdokumentationserfahrene Flachlandtiroler noch halbwegs einschätzen hinsichtlich ihres Schwierigkeitsgrades und Gefahrenpotenzials. Aber wie verhält es sich mit schwer zu wägenden Erhebungen wie dem Großen Müggelberg in Berlin, der es immerhin auf eine Höhe von 115 Metern bringt? Ist es ohne Kletter- und Nahkampfausbildung wirklich möglich, Hamburgs 116 Meter hohen Hasselbrack zu besteigen, das „Reich der Rieseneule“?

Und wie gangbar sind eigentlich die Pfade, die auf Niedersachsens höchsten Gipfel, den Wurmberg (971,2 Meter), führen? Zippert spricht Klartext: über „schwerstalkoholisierte Gruppen“, die nach oben fahren und nach unten taumeln. Über zutrauliche Zwergziegen und tückische Windverhältnisse – und über ein unglaubliches Maß an Zähigkeit und Selbstüberwindung, Orientierungssinn und Überlebenswillen, das sich nicht trainieren lässt, sondern eine rare Gabe ist.

„Gipfelkreuz ist mitzubringen“ steht in der das Buch beschließenden Zusammenfassung über Bremens höchste Anhöhe. Und: „Wenn man vier Stunden immer auf Meereshöhe gelaufen ist, wirken die 32,5 Meter richtig eindrucksvoll.“ Die Rede ist von einer, nun ja, Kuppe im Friedehorst-Park in Bremen-Lesum, die es wegen ihrer Nähe zur an Hügeln reichen Geestlandschaft Bremer Schweiz, auf das Ehrfurcht gebietende Niveau bringt. Überragt wird diese natürliche Erhebung freilich durch den rund 50 Höhenmeter messenden Gipfel der Mülldeponie im Blockland.

Überschrieben ist das atemberaubende Kapitel über den Aufstieg lokalpatriotisch korrekt mit „Etwas Besseres als den Tod?“. Der wackere Zippert, der die Tour vom Bremer Hauptbahnhof in Angriff nimmt, hat auf seinem Fußmarsch ins Zielgebiet mit allerlei Abwegen und Umwegen zu kämpfen, widersteht allerdings dennoch heroisch der Versuchung, den öffentlichen Nahverkehr zu konsultieren: „Wann hätte man je gehört, dass Reinhold Messner mit dem Bus auf den Nanga Parbat gefahren wäre?“

So kommt es, dass erst nach einem fünfstündigen Anlauf das beginnt, was der gewiefte Ironiker als Gipfelaufstieg bezeichnet: „Burglesum macht einen wohlhabenden Eindruck, hier können sich die Menschen sogar einen Berg leisten. Von Normalnull geht es jetzt doch überraschend steil nach oben.“ Und doch gelingt es dem ausgebufften Extremsportler trotz eines Stadtplans aus D-Mark-Zeiten zunächst nicht, die höchste Anhöhe des Bundeslandes ausfindig zu machen. „Hier irgendwo muss sich die höchste natürliche Erhebung befinden, die allerdings nicht gekennzeichnet ist, weil sich Bremen offensichtlich für seinen 3250 Zentimeter hohen Gipfel schämt.“ Ob der Trick verfängt, sich von der Pizzeria „Da Ponte“ eine Margherita auf den Gipfel von Bremen liefern zu lassen? Lesen, staunen und lachen Sie selbst in diesem Buch, das zuallererst dies ist: hochkomisch.