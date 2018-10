Natascha Süder-Happelmann (rechts) mit ihrer Sprecherin Helene Duldung. (Süder-Happelmann)

Die Professorin, deren Name ein Pseudonym ist, arbeitet bei der Gestaltung des Beitrags auf der Biennale di Venezia mit Franciska Zólyom, der Kuratorin des Deutschen Pavillons zusammen. Süder-Happelmann, die seit 2014 an der HfK Bremen eine Professur für Bildhauerei innehat, sei eine „wichtige Stimme der Gegenwartskkunst“, heißt es unter anderem in der Auswahlbegründung. Sie bringe in ihren Arbeiten das „poetische, imaginäre und kritische Potenzial von Kunst zur Entfaltung“.

Süder-Happelmann, die vor allem mit Installationen und Performances auf Text- und Klangbasis arbeitet, wird mit ihrer persönlichen Sprecherin Helene Duldung an dem Beitrag arbeiten. Das Loslösen des Künstlers als Subjekt von repräsentativen Rollen oder politischen Instrumentalisierungen ist dabei seit Jahren Bestandteil ihrer Arbeit, von daher hat die Künstlerin sich auch ihren Namen eigens für die Aufgabe neu gewählt. Das passt zu ihrem Ansatz: 2004 hat sie beispielsweise eine „Lebenslauf-Tauschbörse“ namens bioswop.net gegründet, mit der Konzepte wie Identität oder Repräsentation auf den Prüfstand gestellt werden sollen.

Rektor gratuliert

HfK-Rektor Roland Lambrette gratulierte der Professorin zur Berufung: „Unsere Kollegin erprobt künstlerische Strategien, sich Schubladen und Festschreibungen zu entziehen und Masken zu finden für das Spiel mit Identitäten.“ Der deutsche Beitrag für die Biennale entsteht im Auftrag des Auswärtigen Amts.