Für Filmtheater wie die Schauburg im Bremer Viertel gibt es ab Freitag wieder ein eingeschränkte Betriebserlaubnis. (Louis Kellner)

In Bremen dürfen Kinos, Theater und Konzerthäuser ab dem 12. Juni wieder öffnen, allerdings mit deutlichen Kapazitätsbeschränkungen. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Für Kinos gilt eine maximale Besucherzahl von 200 Personen – nicht pro Saal, sondern pro Betrieb. In jedem Fall muss durch ein Betreiberkonzept sichergestellt sein, dass der coronabedingte Sicherheitsabstand von zwei Metern zwischen den Besuchern einer Kino- oder Theatervorstellung eingehalten wird. „Das ist eine absolute Größe, von der man nicht abrücken kann“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Senatssitzung.

Keine Perspektive für eine rasche Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs gibt es dagegen weiterhin für die Clubs, weil dort die Einhaltung von Mindestabständen zwischen den Gästen nicht sichergestellt werden kann. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) machte deutlich, dass es für diese Betriebe aktuell nur darum gehen kann, durch staatliche Unterstützung Insolvenzen abzuwenden. Vogt hofft auf eine Fortsetzung der Überbrückungshilfen bis Ende des Jahres. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe die Bereitschaft hierzu signalisiert.