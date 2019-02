Die Bremer Autorin Betty Kolodzy ist die erste Preisträgerin des Bremer Frauenkulturförderpreises. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Autorin Betty Kolodzy erhält den ersten Bremer Frauenkulturförderpreis. Der Preis wurde am Mittwochabend von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei einer feierlichen Verleihung im Gerhard-Marcks-Haus überreicht.

Nominiert waren außerdem der Verein belladonna sowie das Bremer Frauenmuseum. Beide Nominierten stellen in ihren Projekten vor allem die Sammlung, Aufarbeitung und Bereitstellung von historischem Material von und über Frauen sowie Frauenbewegungen in Bremen in dem Mittelpunkt. Mit Betty Kolodzy als Preisträgerin fiel die Wahl der Jury allerdings auf ein Projekt, dass die aufsuchende Kulturarbeit in den Mittelpunkt stellt.

Für Schreibprojekt ausgezeichnet

Seit mehreren Jahren besucht Betty Kolodzy als Teil ihres Projektes „Heimat: Sprache“ Übergangswohnheime für Flüchtlinge und bietet dort Schreibprojekte an, an denen jeder teilnehmen darf, egal wie gut die Deutschkenntnisse sind. Kolodzy motiviert die Projektteilnehmer zum kreativen, biografischen Schreiben, präsentiert die Texte gemeinsam mit den Geflohenen in Lesungen und veröffentlicht sie in einem Blog. So werden die Schriften zu einer Grundlage für Begegnungen und helfen den Teilnehmern dabei, die fremde Sprache zu lernen.

Ausgezeichnet wurde sie nun für ein Schreibprojekt im Rahmen von „Heimat: Sprache“, das sich explizit an geflüchtete Frauen richtet. Das Projekt sei „innovativ und zeitgemäß“, heißt es in der Begründung der Jury. Es sei unterstützenswert, weil es die Stärken von Frauen durch Biografiearbeit fördere. „Mit Stärkung der inneren Stabilität und dem Selbstvertrauen der Frauen fördert das Projekt die Integration beziehungsweise Teilhabe in Bremen und Deutschland insgesamt.“

Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Außerdem erhält Betty Kolodzy die Bronzeskulptur „Kleine Aphrodite“ der Künstlerin Anne Baisch, die nun drei Jahre lang als Wanderpreis vergeben wird und dann versteigert werden soll. Der Senator für Kultur will mit dem neu eingeführten Frauenkulturförderpreis Projekte ehren, die sich besonders für frauenspezifische Themen, die Unterstützung von Frauen mit künstlerischen Mitteln und die Förderung von Frauen in Kunst und Kultur einsetzen.