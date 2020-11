Marion Poschmann hat mit "Nimbus" die Jury überzeugt. (Heike Steiweg)

Der Bremer Literaturpreis 2021 wird an Marion Poschmann verliehen. Ihr werde die Auszeichnung für ihren Gedichtband „Nimbus“ zugesprochen, teilte die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung am Sonnabend mit. Poschmann ist für „Nimbus“ dieses Jahr bereits zwei Mal ausgezeichnet worden, mit dem Wiesbadener Lyrikpreis Orphil und mit dem Hölty-Preis. Nun wird sie auch den mit 25 000 Euro dotierten Bremer Literaturpreis für ihre aktuelle Veröffentlichung auf dem Gebiet Lyrik entgegennehmen. Geplant ist die Verleihung für den 18. Januar, wie immer im Bremer Rathaus.

Marion Poschmann wurde 1969 in Essen geboren und wuchs dort und im benachbarten Mühlheim an der Ruhr auf. Sie studierte Germanistik, Slawistik und Philosophie und lebt als freie Autorin in Berlin. Poschmann schreibt Prosa und Lyrik. 2017 erschien mit „Die Kieferninseln“ ihr bislang letzter Roman, für den sie mit dem Klopstock-Preis geehrt wurde. Er stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, die englische Übersetzung auf der Shortlist zum Man Booker Prize.

Förderpreis geht an Jana Volkmann

Die Jury begründet ihre Wahl so: „Der Gedichtband Nimbus überführt mit großem Formbewusstsein die Tradition der Naturlyrik in das Zeitalter von Klimawandel und Artensterben.“ Poschmanns Gedichte fügten Kindheitserinnerungen, Gegenwartsbeobachtung und „historische Wissensspeicher“ zu Naturbildern zusammen.

Mit dem Förderpreis, der mit 6000 Euro dotiert ist, wird die 1983 in Kassel geborene Jana Volkmann ausgezeichnet. Ihr Roman "Auwald" hat die Jury überzeugt, sie lobt die "dichte Wahrnehmungsprosa". Volkmann "verwandele auf originelle Weise ein Katastrophengeschehen in die Möglichkeit, sich einer privaten Krise zu stellen.“ Der Bremer Literaturpreis wird seit 1954 vergeben, zusätzlich wird ab 1977 ein Förderpreis verliehen, der seit 2005 von der ÖVB-Versicherung finanziert wird.