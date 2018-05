Bremen. Er war das Herz und der Kopf der Edition Panel und des Bremer Independent-Comic Fanzines Panel: Bert Dahlmann, Jahrgang 1963, hat viel, sehr viel für die Etablierung der „Neunten Kunst“ geleistet. Umso schmerzlicher ist sein Verlust für die Szene durch seinen Tod nach langer Krankheit. Dahlmann verstarb bereits Anfang April im Alter von gerade mal 54 Jahren; an diesem Freitag findet um 13.15 Uhr auf dem Riensberger Friedhof die Urnenbeisetzung statt.

„Mehr als ein Päckchen Zigaretten darf es nicht kosten“. Das hat Dahlmann nach der Erinnerung des Bremer Comic-Galeristen und Kurators Gregor Straube (Projektraum 404) über das Indie-Magazin Panel gesagt, das europaweit geschätzt wird. Straube zufolge war die sporadisch erscheinende Publikation für viele Comicfans ein „Startpunkt“ und habe „Qualitätsmaßstäbe gesetzt“. Mit Bert Dahlmann habe die Szene einen engagierten Kenner verloren, der sich dem Genre ernsthaft und hingebungsvoll gewidmet habe.

Gleichfalls voll des Lobes für den Bremer Mentor der Gattung ist Dirk Rehm. Eine Schlüsselrolle schreibt der Chef des Berliner Reprodukt-Verlags, Platzhirsch der Branche, Dahlmann für die deutsche Comic-Landschaft der 90er-Jahre zu. Er habe die ersten Schritte von Künstlern begleitet, die später zu „namhaften Vertretern der Szene gereift“ seien. So räumte Dahlmann, der eigenen Angaben zufolge mit Comics das Lesen gelernt hat, frühen Bildergeschichten von Kat Menschik, Ulf K. und Markus Grolik im Magazin Panel ein Obdach ein. Dahlmann habe allzeit und „an allen Fronten für die Akzeptanz und Verbreitung des Mediums Comic gekämpft“, sagt Dirk Rehm. Dem Verstorbenen attestiert er, „uneigennützig, großherzig und wirkungsvoll“ gewesen zu sein.

Tatsächlich hat Bert Dahlmann vielen Genregrößen den Boden bereitet. Als Herausgeber betreute er Alben wie "Der Mondgucker" von Ulf K., der 2004 den renommierten Max-und-Moritz-Preis als bester deutschsprachiger Comic-Künstler erhielt. Markus Groliks "on the run", ein Band, der ohne Worte auskam, strich 2002 beim Comic-Salon in Erlangen, dem Branchentreff schlechthin im deutschsprachigen Raum, den Independent-Comic-Preis für das beste Szenario ein. Auch Dahlmanns liebstes Kind, das Fanzine Panel, wurde mehrfach ausgezeichnet. Sein Lebenswerk soll dem Vernehmen nach weitergeführt werden. Immerhin das ist tröstlich.