An diesem Mittwoch wird ein Mann 80 Jahre alt, der die letzte Station seines wirkungsmächtigen Intendantenlebens anno 1999 mit dem Vorsatz antrat, ein „Reißzahn im Arsch der Mächtigen“ zu sein. Überhaupt konnte die auf rhetorische Budenzauber erpichte Öffentlichkeit jahrzehntelang darauf bauen, dass das megalomane Maulheldentum des Theatermachers Claus Peymann stets gute Unterhaltung mit einem gewissen Unflat-Faktor hervorbrachte.

Seinen Hang zur Selbstdarstellung im Verbund mit Sudel-Vokabular etablierte er nicht etwa am Stuttgarter Staatstheater, Bochumer Schauspielhaus, Wiener Burgtheater oder Berliner Ensemble, sondern in seiner Geburtsstadt Bremen. Möglich, dass ein Klassenbucheintrag, den der auf Aufmerksamkeit fixierte Querulant im Jahr 1947 an der Hermann-Böse-Schule erntete, den Tatbestand einer Urszene erfüllte: „Peymann rülpst – und schaut sich triumphierend um.“

In struktureller Hinsicht hat der Theaterprinzipal mit der Lizenz zur Verstörung in den vergangenen 70 Jahren nichts anderes gemacht als dies. Insofern sollte Bremen stolz auf seinen Anteil an der Künstlerwerdung des Claus Peymann sein. Und ihm zeitnah eine angemessene Ehrung angedeihen lassen.