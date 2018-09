Sabine Postel und Oliver Mommsen sind Ende Oktober zum vorletzten Mal als Bremer "Tatort"-Hauptkommissare Inga Lürsen und Nils Stedefreund zu sehen. (Carmen Jaspersen / dpa)

In ihrem 38. und vorletzten Fall werden die Bremer "Tatort"-Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) besonders gefordert. Permanent befinden sie sich in "Blut" in emotionalen Extremsituationen, wie Regisseur Philip Koch ankündigt. Es gehe um die "Angst vor dem Unbekannten, dem Nicht-Sichtbaren" und dabei auch um die "eigenen seelischen Abgründe". Und so spielt der nächste Bremen-"Tatort" denn auch mit Stilmitteln des Gruselfilms.

In einem Park wird die Leiche einer jungen Frau gefunden - sie weist massive Biss-Verletzungen am Hals auf. Eine traumatisierte Zeugin spricht von einem "Vampir". Als die Ermittler auf Nora Harding (Lilith Stangenberg) und ihren Vater Wolf Harding (Cornelius Obonya) treffen, "überschlagen sich die Ereignisse".

"Spannung. Drama. Rätsel und Grusel" - so beschreibt die Abteilungsleiterin Fiktion und Unterhaltung bei Radio Bremen, Annette Strelow, was "Blut" den Zuschauern bietet. Überraschend sei dieser Fall, ein Spiel mit Urängsten und dem Realitätssinn.

Stedefreund im "fieberhaften Strudel"

Stedefreund ist Inga Lürsen bei den Ermittlungen keine große Hilfe - während die Hauptkommissarin sachlich-nüchtern versucht, Indizien und Hinweise zusammenzusetzen, gerät Stedefreund in einen "fieberhaften Strudel mystischen Aberglaubens", so die Ankündigung. "So hab ich diese Figur noch nie gespielt", sagt Darsteller Oliver Mommsen.

Die Rolle der Nora Harding wird gespielt von der jungen Schauspielerin Lilith Stangenberg. Die bereits mit 22 Jahren von der Fachzeitschrift "Theater heute" zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres 2010 gekürte Stangenberg war auch bereits in mehreren TV- und Kinoproduktionen zu sehen.

Für Inga Lürsen und Stedefreund geht es mit "Blut" langsam auf die Zielgerade als Bremer "Tatort"-Ermittler. Es ist ihr vorletzter Fall. Im kommenden Jahr beenden sie ihre "Tatort"-Karriere. Sie zählen zu den "Tatort"-Ermittlern mit der längsten Bildschirmpräsenz. Sabine Postel war 1997 zum ersten Mal im ersten Radio-Bremen "Tatort" mit dem Titel "Inflagranti" als Inga Lürsen zu sehen. Ab 2001 ist Stedefreund an ihrer Seite.