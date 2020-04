Ulrike Andersen mit einer ihrer großen Figuren: Der Esel hat bei den Bremer Stadtmusikanten natürlich eine tragende Rolle. (Helmut Stapel)

Hätten die Fischarbeiter in der Packhalle 5 einen Blick in die Zukunft werfen können, wären sie wohl maximal erstaunt gewesen. Statt Holzpaletten und Kisten mit Fisch steht hier heute eine Bühne mit Zuschauerraum. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Figurentheater Bremerhaven in der alten Backsteinhalle Zuhause. Inhaberin Ulrike Andersen geht es ähnlich wie den Fischwerkern: Sie ist immer noch erstaunt, dass sie hier ihre Theaterstücke zeigt.

„Ich hatte die Räume ursprünglich als Lager für meine Requisiten angemietet“, erzählt die 67-Jährige, während sie sich schmunzelnd umsieht. „Damals war ich noch als mobiles Figurentheater unterwegs – praktisch auf Dauertournee.“ Irgendwie sei sie dann nach und nach im Fischereihafen sesshaft geworden. Erst wurde die Figurenwerkstatt eingerichtet, dann hat sie die ersten Stücke aufgeführt. Eine Bühne musste her, dann kamen die fest installierten Sitzbänke – und schließlich noch eine Klimaanlage.

Mehr zum Thema Figurentheater Bremerhaven feiert Geburtstag von „Mensch, Puppe!“ mit Ein Hoch auf den Kartoffelkönig! Der dritte Geburtstag des Figurentheaters „Mensch, Puppe!“ wird mit einem viertägigen ... mehr »

„Hier oben direkt unter dem Hallendach im ersten Stock sind wir im Sommer zuerst fast eingegangen und im Winter um ein Haar erfroren“, lacht Andersen. Heute haben rund 40 Erwachsene oder 60 Kinder zu jeder Jahreszeit den vollen Komfort im Figurentheater. Der Raum ist dunkel gestrichen, auch die Bühne mitsamt Podest, Fußboden und Hintergrund ist schwarz.

„Beim Spiel werde ich praktisch eins mit den Figuren. Sie stehen im Vordergrund und erzählen die Geschichte. Ich selbst werde bestenfalls gar nicht wahrgenommen“, beschreibt die Theatermacherin die Kunst des Figurentheaters. Gelernt hat die gebürtige Bremerin ihren Beruf in Stuttgart, wo sie Figurentheater studiert hat. Die Anfänge ihrer Leidenschaft liegen aber viel weiter zurück. „Ich habe schon mit sechs Jahren selber Figuren gebastelt. Meine Mutter war Werklehrerin und begeistert“, sagt sie. Als Ulrike Andersen dann der Familie nach dem Abitur ankündigte, dass sie Figurentheater studieren wolle, war die Begeisterung nicht mehr ganz so groß. Sie lacht: „Die brotlose Kunst und so.“

Ulrike Andersen ist ein Multitalent. Sie schreibt nicht nur die Stücke selbst, sondern entwirft auch noch die Figuren und baut sie in der Werkstatt im Nebenraum aus Stoff, Holz, Gips, Draht oder Pappmaschee. Für das Figurenspiel muss sie zig verschiedene Stimmen auf Lager haben – je nach Charakter der Figuren. „Der Dicke da vorn“, zeigt sie auf eine Figur auf dem Tisch, „der klingt ein bisschen gemütlicher. Und der andere da, der Dünne mit dem leichten Überbiss, der lispelt etwas.“ Generell sei das Figurentheater aber eher mit dem Tanztheater verwandt. „Die Geschichten leben durch die Aktion der Figuren und die Bewegung.“

Auf ein Stück, das sie aktuell plant, freut sie sich ganz besonders: die Bremer Stadtmusikanten. Die Akteure stehen naturgemäß schon fest. Ulrike Andersen arbeitet fleißig an den Handpuppen dafür – wobei das Wort „Hand“ dem Ganzen nicht gerecht wird. „Der Esel ist natürlich ein großes Tier“, sagt Ulrike Andersen und holt die fertige Puppe gleich mal aus dem Schrank hervor. Sie schlüpft mit ihrem Arm in Körper und Kopf, sofort wird der fast lebensgroße Esel lebendig, öffnet und schließt sein Maul und blickt sich mit schwarzen Augen neugierig in der Werkstatt um.

Mehr zum Thema Figurentheater: Märchen-Premiere bildet Höhepunkt des Geburtstagsfestivals Putzmittel mit Charakter Das Figurentheater „Mensch Puppe!“ wird zwei Jahre und feiert das von heute, 31. Oktober, bis ... mehr »

„Ich werde auf der Bühne eine Hose aus demselben Stoff haben, aus dem der Esel ist. Dadurch werden wir optisch eine Einheit und ich praktisch unsichtbar“, erklärt seine Schöpferin. Während Stücke wie „Echte Bären fürchten sich nicht“ für Kinder sind, zielen die Bremer Stadtmusikanten oder auch „Die Kartoffelkomödie“ – übrigens mit echten Kartoffeln im Einsatz - auf eine andere Zielgruppe ab. „Figurentheater ist nicht nur was für Kinder, sondern vor allem auch für Jugendliche und Erwachsene“, betont Andersen.

Und das will sie noch viele Jahre so weiter machen. Die Packhalle 5 im Fischereihafen ist zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Längst wohnt sie dort zusammen mit ihrem Mann in den umgebauten Büroräumen der einstigen Fischfirma. Nur einmal über den Flur rüber steht ihre eigene Bühne mit der Werkstatt. Dort warten ihre liebevoll gebastelten Figuren darauf, dass sie zum Leben erweckt werden. Öffentliche Gelder oder Kulturförderung hat sie kein einziges Mal in den vergangenen 20 Jahren im Fischereihafen bekommen. Sie finanziert ihr Theater komplett selbst: „Das ist nicht immer einfach, aber ich mag mein Leben so, wie es ist.“