Hat ihren Platz gefunden: Brigitte Heusinger ist als Musiktheaterdramaturgin ans Theater Bremen zurückgekehrt. (Karsten Klama)

Ihre erste Produktion am Theater Bremen hat Brigitte Heusinger hinter sich, die zweite liegt direkt vor ihr, da kommt sie gerade aus der Probe. Verdis „Ein Maskenball“ in der Regie von Michael Talke steht an, am Sonntag ist Premiere. Heusinger setzt sich, bestellt ein Mineralwasser, ist die Ruhe selbst. Seit einigen Wochen ist sie die neue leitende Dramaturgin der Musiktheatersparte und damit die Nachfolgerin von Ingo Gerlach, der einem Ruf an die Oper Stuttgart gefolgt ist.

Mit einer Einfallslosfrage à la „Und, wie gefällt Ihnen Bremen so?“ braucht man Heusinger nicht zu kommen: Sie ist zwar in Hamburg geboren, hat dann aber in Bremen studiert und hier erste Theatererfahrungen gesammelt. Um in anderen Städten Karriere zu machen: Frankfurt, Neustrelitz, Mannheim. Acht Jahre lang war sie Dramaturgin in Linz, sechs Jahre in Basel, vier Jahre in Saarbrücken, danach in Luzern engagiert als stellvertretende Intendantin und künstlerische Leiterin der Oper.

Jetzt ist sie zurück in Bremen und sagt mit viel Schwung in der Stimme einen allumfassenden Satz: „Ich fühle mich total wohl hier, und wir hatten eine wirklich schöne Anfangsproduktion“. Damit meint sie erstens die Stimmung im Haus am Goetheplatz und zweitens Beethovens „Fidelio“ in der Regie von Paul-Georg Dittrich. Die Kritiker verteilten Lob wie Kritik wegen der zwei doch sehr unterschiedlichen Hälften, das Publikum diskutiert seither ebenfalls. Für Heusinger ist das nicht nur kein Problem, sondern genau die richtige Stimmung – Theater soll anregen, inspirieren, im Gespräch sein. Immer. „Das ist doch gut, wenn's auch mal laut wird im Foyer“, sagt sie und lächelt fein dazu.

Dramaturgie als Sicherheitsnetz

Vielleicht kommt dieses Faible fürs Kontroverse auch daher, dass Brigitte Heusingers prägende Theatererfahrung eine waschechte Bremerin der ausklingenden Hübner-Ära war: das umstrittene Gesche-Gottfried-Stück „Bremer Freiheit“, das natürlich umstritten war. Autor und Regisseur war Rainer Werner Fassbinder, aufgeführt wurde es 1971. Da studierte Heusinger Psychologie an der Universität, fühlte sich im Theater aber eigentlich heimischer und denen zugehörig, die dort auf alle möglichen Arten vom Leben und seinen vielen Facetten erzählen.

Heusinger schnupperte ein wenig in die Musikwissenschaft hinein, doch sie plante auch „ein normales Leben“, wollte eine Familie gründen, das alles. Der Kompromiss zunächst: Sie wirkte neben ihrer Arbeit als Psychologin auch dramaturgisch, Größen wie Hans Neuenfels schätzten ihre Expertise. Und irgendwann machte Heusinger das Nebenbei dann doch zum Hauptberuf, ging mit Regisseur Dietmar Schwarz von Bremen an die Frankfurter Oper und dachte nicht weiter über eine eigene Praxis nach. Zwei Töchter hat sie trotzdem großgezogen.

Jemand, der sich professionell auf Psychologie versteht am Theater, kann ja sowieso nie schaden. Heusinger sieht ihre Rolle als Dramaturgin abseits der inhaltlichen Arbeit an Libretto und Partitur – wobei ihr das Szenische einer Oper genauso wichtig ist wie die Musik – durchaus als mentales Sicherheitsnetz für alle Beteiligten. „Theater besteht auch aus Angst“, analysiert sie. Regisseure und Darsteller stünden unter starkem Druck, zu gefallen.

Es geht darum, eine Atmosphäre zu kreieren

Wenn dann jemand quasi von halb-außen Feedback gebe, könne das stabilisierend wirken. „Ich schaue, was das Geschehen auf der Bühne in mir auslöst. Es geht ja darum, eine Atmosphäre zu kreieren, die sich dem Publikum vermittelt, die sich im Zuschauerraum ausbreitet“, erklärt sie. Sowieso müssten immer die Zuschauer bewerten, was es eigentlich mit der Entwicklung der Charaktere und der Handlung auf sich habe. Die Pädagogik des erhobenen Zeigefingers hat für Heusinger gar nichts auf der Bühne verloren, da kraust sie gleich die Stirn.

Das passende Adjektiv für ihren Ansatz? Heusinger denkt nicht lange nach, sagt: „Undogmatisch“. Und es gibt auch ein Substantiv, das der Dramaturgin gefällt: „Zwiespalt“. Unterhaltende Elemente in Produktionen können für sie genauso stimmig sein wie rätselhafte, es muss nicht immer alles auserzählt werden, und „Hürden haben auch ihre Berechtigung“.

Unabdingbar ist aber immer, dass das Publikum die Chance hat, mitzukommen in die jeweilige Welt, die da kreiert wird auf der Bühne. An ihrer bisherigen Wirkungsstätte in Luzern habe sie daher ab und an regelrechte „Gebrauchsanweisungen“ geschrieben und die Zuschauer locker und humorvoll auf ungewöhnliche Inszenierungen vorbereitet, erzählt sie. So etwas kann sich Brigitte Heusinger auch für Bremen gut vorstellen. Ein kurzer Blick zurück in die vergangene Spielzeit: Der „Fledermaus“-Inszenierung, die ihr gefallen hat, hätte so etwas sicher gutgetan. Brigitte Heusinger ist eine Freundin klarer, einordnender Worte, auch, wenn's mal wehtut.

Talke-Tableaus auch beim „Maskenball"

Für die aktuelle Produktion, die sie betreut, „Ein Maskenball“ von Verdi, ist eine Gebrauchsanweisung wohl eher nicht notwendig. Regisseur Michael Talke ist ein Meister im Erfinden stimmiger Bildwelten, ein Freund der grotesken Überhöhung, die gleichzeitig die tiefen Schichten der Werke freilegt. Das hat er bei „Der Liebestrank“, „Rigoletto“, „Der Barbier von Sevilla“ und in der vergangenen Spielzeit bei „The Rake's Progress“ bewiesen. Auch beim „Maskenball“ gebe es wieder diese typischen Talke-Tableaus, verrät Heusinger schon mal. Den Regisseur treibe das Phänomen um, wie aus wenigen Verschwörern auf einmal eine Masse werde, „diese Eigendynamik von unguten Kräften“.

Man merkt, Brigitte Heusinger ist mittendrin in dieser Produktion, sie erzählt mit Begeisterung davon, auch, wenn vieles noch unfertig ist. „Ich bin ein Theatermensch“, hat sie zu Beginn des Gesprächs gesagt. Ohne erklärenden Nebensatz.

Weitere Informationen

„Un ballo in maschera - ein Maskenball“ von Giuseppe Verdi. Inszenierung: Michael Talke, Dramaturgie: Brigitte Heusinger. Premiere: 21. Oktober, 18 Uhr, Theater am Goetheplatz.