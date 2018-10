Immerhin 9,13 Milliarden Euro betrug der Umsatz der Buchbranche noch im vergangenen Jahr. (Arne Dedert/dpa)

An diesem Mittwoch eröffnet die Frankfurter Buchmesse. Sie gilt als weltweit größte und bedeutsamste Literaturleistungsschau. Und sie war bislang ebenso zuverlässig ein Forum für die Anbahnung von Handel wie auch eine Plattform zur – maßvollen – Selbstbeweihräucherung einer Branche, die sich gern als Hüterin des Schönen, Guten und Wahren feiert.

Doch in diesem Jahr ist die von etwa 7300 Ausstellern aus mehr als 100 Ländern gestaltete Herbstlese offenkundig so massiv von existenziellen Gefährdungen ihres Kerngeschäftsfeldes umflort, dass einige traditionelle Verlagspartys und Empfänge erstmals ausfallen oder zumindest deutlich kleiner ausfallen als gewohnt. So haben große Häuser wie S. Fischer, Rowohlt und Hanser ihre althergebrachten Feten abgesagt. Vertreter anderer Verlage sind erst gar nicht angereist, darunter die Ganske-Gruppe, zu der Hoffmann und Campe (Hamburg) zählt.

Mehr zum Thema Eröffnung Buchmesse für ein Europa der vielen Identitäten Der Buchmesse geht es gut, dem Buch weniger. In Frankfurt sucht die Branche nach Ideen, um untreue ... mehr »

Dass sich Katerstimmung auch und gerade ohne fröhliche Feiern mit Schriftstellern, Verlagsleuten und Literaturkritikern einstellen kann, ist ein ebenso neues wie betrübliches Phänomen bei der 1949 in ihrer heutigen Form begründeten Messe in Frankfurt am Main, die naturgemäß alles sein will, bloß kein Mainstream.

Absehbar wurde das Ausmaß der Misere spätestens im Sommer dieses Jahres, als sich die Krisensymptome des Buchmarkts plötzlich und unerwartet häuften – und in beklagenswerten Ziffern niederschlugen. Die bedrohlichste Nachricht kam dabei vom Börsenverein des deutschen Buchhandels: Sage und schreibe 6,4 Millionen Buchkäufer hat die Branche hierzulande laut einer Erhebung zwischen 2013 und 2017 verloren. Das entspricht einem signifikanten Rückgang von 54 auf 45 Prozent der Bevölkerung.

Auch kleinere Alarmzeichen

Dabei sprechen weitere aktuelle Zahlen auf den ersten Blick eine gar nicht so beunruhigende Sprache: Immerhin 9,13 Milliarden Euro betrug der Umsatz der Buchbranche noch im vergangenen Jahr. Das ist vordergründig nur ein vergleichsweise geringer Rückgang, nämlich 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch besagt der Umsatz wenig bis nichts über das Leseverhalten der Deutschen.

Tatsächlich ist die Beliebtheit der Lektüre von Büchern als Freizeitbeschäftigung seit Jahren im Sinkflug – zugunsten digitaler Unterhaltungsmöglichkeiten, die zwar einiges zum immer noch stattlichen Branchenumsatz beitragen, aber zusehends den Nimbus des Buches beschädigen, das seine angestammte Funktion als Leitmedium zu verlieren droht.

Auch kleinere Alarmzeichen als besagte Absatzstudie werfen bezeichnende Schlaglichter auf eine Branche, die sich inmitten eines Strudels, Verzeihung: Strukturwandels, mit ungewissem Ausgang befindet: Unlängst hat der renommierte Verlag Klöpfer & Meyer (Tübingen), in dem auch die Bremer Schriftstellerin Jutta Reichelt veröffentlicht, angekündigt, im kommenden Jahr auf sein Frühjahrsprogramm verzichten zu müssen. Mehr noch: Unter den aktuellen Buchmarkt-Bedingungen gebe es für das Haus überhaupt keine Zukunft mehr.

Auf diese Hiobsbotschaft, die kein Einzelfall bleiben dürfte, antworteten die Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger und Thomas Knubben mit einem „Tübinger Memorandum“. Darin forderten sie die Politik zu Interventionen auf, um Verlagspleiten abzuwenden. Als Ausweg nennen sie eine Verlagsförderung nach dem Vorbild Österreichs: Dort werden Kleinverlage für Programme und Marketingkosten bezuschusst, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, die sich beispielsweise am Debütantenanteil und an der Zahl österreichischer Autoren im Verlagsportfolio bemessen. Die Schweiz hat ein ähnliches Fördermodell kultiviert.

Nur bedingt tröstlich

Dagegen wirkt die literarische Landschaft der vorgeblichen Dichter-und-Denker-Nation längst gelichtet, wenn nicht gar gerodet: Unlängst kündigte der für seine bibliophilen Faksimile-Klassikerausgaben geschätzte Stroemfeld-Verlag an, Insolvenz anmelden zu müssen. Ein Jahr zuvor avisierte der Verlag A1 seinen Rückzug.

Ein alternatives, aber auch nur bedingt tröstliches Szenario ist die Preisgabe der Eigenständigkeit, indem Klein- und Kleinstverlage unter die Dächer größerer Häuser schlüpfen: Galiani ist seit geraumer Zeit bei Kiepenheuer & Witsch angesiedelt, der Verlag Ch. Links wird Teil der Aufbau-Gruppe. Auch vormals autonome Preziosen wie Blumenbar und Tropen haben diesen Weg beschritten, der einer Konzentration auf dem Buchmarkt zuarbeitet, die der literarischen Vielfalt und dem intellektuellen Anspruch tendenziell abträglich ist. Auch das sind wahrlich keine Gründe zum Feiern.