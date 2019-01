Bremen. Politische Prosa des Schriftstellers Siegfried Lenz (1926-2014) steht im Mittelpunkt einer Buchpräsentation im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft. Dort stellen an diesem Donnerstag, 19 Uhr, die Herausgeber der Hamburger Ausgabe, Heinrich Detering und Harro Zimmermann, die Lenz-Romane „Das Vorbild“ (1973) und „Heimatmuseum“ (1978) vor. Im Kielwasser von Lenz' „Deutschstunde“ (1968) wurden auch diese Bücher Bestseller.

Der autobiografisch unterfütterte Roman „Heimatmuseum“ ist eine Hommage an Lenz' Herkunftsregion Masuren. Der Ich-Erzähler Zygmunt Rogalla, der nach dem Zweiten Weltkrieg vor den Russen nach Schleswig-Holstein flieht, muss in dem Text seine Erinnerungen an die ostpreußische Heimat gegen die Instrumentalisierung der Vergangenheit durch revanchistische Vertreter von Vertriebenenverbänden behaupten. In „Das Vorbild“ geht es um eine zukunftsträchtige Schulpädagogik – und um die bedeutsame Frage, ob und wozu Heranwachsende Leitbilder brauchen. Die Veranstaltung wird von der Kulturjournalistin Silke Behl (Radio Bremen) moderiert.