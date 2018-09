Dass weder dieses Bild noch dieses Regal aus dem aktuellen Ikea-Katalog stammen, ist an der großen Anzahl der Bücher ersichtlich. Dem schwedischen Möbelriesen sind Bücher offensichtlich nicht einmal mehr zu Dekorationszwecken etwas wert. (imago/imagebroker)

Als sich der Müßiggänger unlängst auf sein bequemes Ikea-Sofa (mit lässiger Récamière!) flegelte, um die neue Ausgabe des zugehörigen Katalogs zu studieren, rang er beim Durchblättern nach Luft und um Fassung. Über Jahrzehnte hat der schwedische Möbeldiscounter prall mit Büchern bestückte Regale zur Schau gestellt. Im 2019er-Katalog indes, der jüngst 27 Millionen deutschen Haushalten zuging, sind nur noch versprengte Exemplare auffindbar. Sogar in explizit als Bücherregalen ausgewiesenen Möbeln liegen Wollknäuel, Geschirr und anderes Gedöns, aber kein einziges Buch. Vollends zynisch ist die Inszenierung des einzigen Bildes, das einen lesenden Menschen (auf einem bequemen Sofa) zeigt. Denn der wird fast von Büchern erschlagen. Im Jugendzimmer hingegen zeigt die Medienkonkurrenz ihre Fratze, wenn tumbe Teenager stumpf auf Smartphones stieren.

Das Branchenmagazin Buchreport ist naturgemäß wenig amüsiert: Wenn ein Unternehmen, das seit den 70er-Jahren mit realitätsnahen Bildern unaufgeräumter Zimmer die Wohnkultur präge, Bücher als Accessoires kaltschnäuzig aussondere, spiegele das einen Verdrängungsprozess, den man verhindern sollte statt ihn zu befördern. In der Tat vernichtet Ikea kulturelles Kapital – und führt zudem ein Bonmot des Literaturkritikers Hellmuth Karasek ad absurdum, der den Ikea-Katalog einen „möblierten Roman“ nannte.

Würde man den Müßiggänger fragen, welche Regalbücher er für die Bücherregale in der 2020er-Katalogausgabe favorisiert, hätte er viele Vorschläge. Darunter Titel, die den Nutzen von Liege- und Lesegenuss verschränken – zum Wohl der Möbel- und der Buchbranche. Etwa Joseph von Eichendorffs Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“, deren Titelheld, ein Lebenskünstler, es zwar gern bequem hat, das spießbürgerliche Leben aber so sehr verabscheut, dass er auf Wanderschaft geht. Noch wichtiger: Friedrich Schlegels Roman „Lucinde. Bekenntnisse eines Ungeschickten“, dessen männlicher Held Julius eine große Sehnsucht in sich trägt: „O Müßiggang, Müßiggang! du bist die Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung; dich atmen die Seligen, und selig ist wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod! einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese blieb.“ Aha! Oha! Soso! „Auch die Pause gehört zur Musik“, sagt meine Oma.