Hier auf der Bühne: Ramon Locker (Nomena Struß, l.) und Ramona (Frauke Wilhelm) vom Golden-City-Team. (Christina Kuhaupt)

Die temporäre Hafenbar Golden City am Lankenauer Höft ist am Sonnabend mit einer großen Eröffnungsshow in die neue Saison gestartet. Auf dem Programm stehen in den nächsten Monaten zahlreiche Musikshows, Chorauftritte und Gastkonzerte, geplant ist auch ein Erzählcafé.

Höhepunkt des Veranstaltungsreigens ist das „360-Grad-Heimatliebe-Sommerfestival“ vom 16. bis 18. August. Die Saison endet am 31. August. Anfang Oktober soll das Restaurantgebäude an eine Investorengemeinschaft übergeben werden, die es abreißen und einen Neubau errichten will.