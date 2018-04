Bremerhaven. Zur Spielzeitpressekonferenz 2018/19 hatte Ulrich Mokrusch, Intendant des Stadttheaters Bremerhaven, am Donnerstag in die Räume des Jungen Theaters JUB! geladen, das seit einigen Jahren im ausgesprochen hässlichen, aber sehr geräumigen Haus des Handwerks residiert – und in der kommenden Saison drei Produktionen realisieren wird: "Nachts. Eine musikalische Reise" richtet sich an Zuschauer ab vier Jahren – und hat am 23. September Premiere.

Als Familienstück zur Weihnachtszeit sind die Abenteuer einer ewig jungen Schwedin vorgesehen: "Pippi Langstrumpf" wird in einer Bühnenfassung von Christian Schönfelder ab 22. November im Großen Haus gezeigt, mithin in der angestammten Heimat des 1867 begründeten Theaters. Wie das Eröffnungsstück "Nachts" im JUB! angesiedelt ist wiederum die Uraufführung des kindgerechten Dramas "Mr. Pi und Susy Sonne", das von der Nachwuchsdramatikerin Tina Müller stammt (Premiere: 17. Februar 2019). Müller, 1980 in Zürich geboren, machte ihre ersten akademischen Schritte an der Universität Hildesheim, wo sie von 2001 bis 2004 Kulturwissenschaften studierte.

Gewoben aus Walzer und Jazz

Die Musiktheatersparte startet am 22.September in die neue Spielzeit. Gegeben wird Andrew Lloyd Webbers Musical "Sunset Boulevard", entstanden 1993 nach einem Film von Billy Wilder. Die Aufführung folgt der deutschen Fassung der hiesigen Genregröße Michael Kunze. Es folgen mit Mozarts "Zauberflöte" (Premiere: 3. November) und Puccinis "Madama Butterfly" (25. Dezember) zwei Opernklassiker. Hernach wird es unkonventioneller: Am 9. Februar 2019 steht Emmerich Kálmáns jazz- und walzerhaltige Operette "Die Herzogin von Chicago" auf dem Programm, gefolgt von einer deutschen Erstaufführung: "Gier nach Gold – Mc Teague" heißt das Werk von William Bolcom, der einen 1899 veröffentlichten Roman des US-Schriftstellers Frank Norris um einen geldgeilen Zahnarzt verdichtet (Premiere: 23. März 2019).

Es folgt die unlängst auch in Bremen gezeigte Tango-Oper "María de Buenos Aires" von Astor Piazzola (27. April 2019). Die Saison im höheren protestantischen Norden beschließt am 8. Juni 2019 – man höre und staune! – ein Marienspiel: "Mariechen von Nimwegen" stammt vom tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů (1890-1959).

Das Schauspiel startet vergleichsweise unauffällig in die Theatersaison 2018/19, hat aber verschiedene Schmankerln im Programm. Ihren Auftakt gestaltet die Sparte im Kleinen Haus mit der notorischen "Nora" von Hendrik Ibsen (28. September); am Folgetag gibt sich im Großen Haus Joseph Roths "Hiob" die Ehre. Die traurige Vertreter-Saga "Tod eines Handlungsreisenden" von Arthur Miller ist erstmals am 10. November zu sehen. Das maliziöse Kammerspiel "Talk Radio", das Oliver Stone 1988 nach Eric Bogosians theaterliterarischer Vorlage verfilmte, steht am 14. Dezember auf dem Spielplan. "Extremophil", ein Stück der rumänischen Dramatikerin Alexandra Badea über abgespaltene und entfremdete Charaktere, kommt am 16. Februar 2019 erstmals zur Aufführung. Eine Woche später wird es schon wieder fröhlicher: Das Erfolgsmusical "Cabaret" steht im Großen Haus an.

Nach dem von Ralf Westhoff gedrehten Film "Wir sind die Neuen" (2014), der Wonnen und Verwerfungen im Zusammenleben mehrerer Generationen thematisiert, hat Jürgen Popig eine Theaterfassung erstellt, deren Premiere für den 30. März 2019 anberaumt wurde. Mit Bettina Erasmys westdeutscher Familiengeschichte "Brand", erst im Januar in Bamberg uraufgeführt, beendet das Schauspiel am 11. Mai 2019 den Novitätenreigen.

Die Ballettsparte startet am 20. Oktober in die neue Spielzeit: Chefchoreograf Sergei Vanaev unterlegt dem "Sommernachtstraum" einen eklektischen Musikteppich von Philip Glass bis Felix Mendelssohn Bartholdy. "On the road" heißt – wie der Roman des Beatnik-Schriftstellers Jack Kerouac – ein Tanzabend, für den das Ballett des Stadttheaters gemeinsam mit einer internationalen Tanzcompagnie antritt. Premiere ist am 9. März 2019.

Tänzer mit eigenen Choreografien

Ebenfalls international geht es in der seit jeher auf Migrationsbewegungen abonnierten Seestadt vom 13. bis 19. Mai 2019 zu. Dann gewähren einheimische und auswärtige Künstler im Rahmen des Festivals "Tanztage Bremerhaven" Einblicke in ihr Schaffen. Im Juni wird auch das Theater im Fischereihafen eine bewegte Produktion beheimaten, genauer gesagt: die Fortführung einer bewährten Reihe: "Ego-Zooming" heißt sie – und beinhaltet bereits zum neunten Mal eigene choreografische Arbeiten der Ensemblemitglieder. Zum Saisonabschluss kommt es am 25. Juni 2019 im Großen Haus zu einer Ballettgala.