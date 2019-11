Ein Kultur-Highlight in der Glocke: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. (Patric Leo)

Das Musikfest und das Übersee-Museum werden vom Bund mit 3,075 Millionen Euro unterstützt. Das teilte die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann mit. Das Musikfest, das in diesem Jahr zum 30. Mal stattgefunden hat, erhält demnach bis 2024 pro Jahr 600 000 Euro, das Übersee-Museum einmalig 75 000 Euro. Der Beschluss wurde in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstagnachmittag getroffen. In der Sitzung werden alle Einzeletats beraten und zu einem Haushaltsentwurf zusammengefügt. Bereits im vergangenen Jahr war es Motschmann, die kultur- und medienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, gelungen, Bundesmittel für das Musikfest locker zu machen: eine halbe Million Euro für das Jubiläumsprogramm, das vom 24. August bis zum 14. September stattfand.

Das 1989 von Thomas Albert initiierte Musikfest habe sich seit „nunmehr 30 Jahren als eines der großen, national und international beachteten Festivals in Norddeutschland etabliert“, so Motschmann. Ein Drittel der Konzerte fänden in der Region statt, die Besucher entdeckten durch das Musikfest Spielstätten in Bremerhaven und der Umgebung. Rund die Hälfte der Besucherinnen und Besucher kämen zudem mittlerweile aus einem Umkreis, der sich bis zu 100 Kilometer um Bremen herum erstrecke.

Das 30. Musikfest hatte 4600 Besucher mehr angezogen als im Vorjahr: 24 631 Gäste wurden bei insgesamt 49 Veranstaltungen gezählt. Der Etat des Festivals beläuft sich auf etwas mehr drei Millionen Euro, die Stadt Bremen steuert einen seit Jahren unveränderten Betrag von 550 000 Euro bei. 80 Prozent des Gesamtmittel wurden bisher durch Sponsoren sowie Ticketkäufe gedeckt, wobei einer der großen privaten Förderer, die Bremer Landesbank (BLB) nach der Fusion mit der NordLB bereits 2018 ihren Zuschuss von 250 000 Euro auf 5000 Euro drastisch reduzierte.

„Durch das Musikfest wird die gesamte Nordwestregion gestärkt“, erklärte Motschmann, das würdige der Beschluss und genau das sei auch ein gewichtiges Argument gewesen, mit denen sie ihre Kollegen im Haushaltsausschuss überzeugt habe, dem Musikfest Bremen diesen Zuschuss zu gewähren. In Frage gekommen wären noch eine Reihe anderer Institutionen. Aber: Der Bund fördere mit der Zusage für das Bremer Festival einmal mehr die Kultur in den Regionen. „Das ist ein Schwerpunkt in allen Ressorts, so hofft man unter anderem die Landflucht zu stoppen, und das kann mit Kultur ja auch sehr gut gelingen“, so die Bundestagsabgeordnete, die betonte, dass es sich ausdrücklich um einen Beschluss der Koalition aus SPD und CDU handele.

Albert sieht sich bestätigt

Große Freude herrschte aufgrund der Entscheidung bei Musikfestintendant Thomas Albert. „Das ist sensationell“, kommentierte der Gründer des Festivals. Er freue sich über die „große Anerkennung“ und sehe das als Bestätigung für die von ihm seit Jahren forcierte Ausrichtung auf den Bereich Oldenburg-Bremen-Nordwesten. Außerdem habe auch das Arp-Schnitger-Festival, dass die reiche Orgellandschaft der Region in den Vordergrund rücke, für den guten Ruf des Musikfests in der Hauptstadt gesorgt.

Für das Übersee-Museum bedeuten die 75 000 Euro, dass eine Reihe wertvoller Textilien von Schimmelbefall gereinigt werden kann. Das erläuterte Direktorin Wiebke Ahrndt, die sich „total glücklich“ zeigte. Das Haus verfügt über eine Sammlung von ungefähr 4000 Textilien aus außereuropäischen Regionen. Da bei den extremen Temperaturen des Sommers 2018 die Klimanlage zeitweise versagt habe, habe sich auf einigen Exponaten Schimmel ansiedeln können. 300 besonders stark betroffene Stücke könnten nun durch den Zuschuss des Bundes aufbereitet werden.

Insgesamt müssten 700 Textilien behandelt werden, so Ahrndt. Für deren Reinigung war eigentlich die doppelte Summe beantragt worden – 150 000 Euro. Sie gehe davon aus, dass das Land Bremen die nun fehlenden 75 000 Euro beisteuere, erklärte Elisabeth Motschmann auf Anfrage des WESER-KURIER: „Kultur ist ja vorrangig Ländersache“.