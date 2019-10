Sina Schulz im Ein-Personen-Stück "Herzsprung". (Theaterschiff Bremen)

Ja, Menschen machen manchmal ziemlich theatralische Dinge, wenn sie wütend sind. So auch Amelie „Puppe“ Sturm, als sie herausfindet, dass ihr Freund Philipp eine Affäre mit der von ihr gehassten Bente Johannson (Sturm: „hauptberuflich unterernährt“) hat. Kurzerhand überschüttet sie alle seine teuren Anzüge mit Rotwein und haut ab. In ihrem himmelblauen Mini-Cabrio düst sie Richtung Sylt – begleitet von ihrem chinesischen Faltenhund Marple und einem Wechselbad der Gefühle: mal zu Tode betrübt, mal rachsüchtig, mal davon überzeugt, dass Ablenkung das beste ist, um über die verlorene Liebe hinwegzukommen. Neue Frisur, neue Handynummer, und auf geht die von „Puppe“ selbst dramatisierte Reise ins Ungewisse, die mit einer Flasche Champagner auf einem Klappstuhl an Fahrt aufnimmt.

Mit „Herzsprung“ adressiert das Theaterschiff ein junges Publikum. Protagonistin Amelie Sturm (Sina Schulz) steht kurz vor ihrem 32. Geburtstag, und in ihrem Kopf schwirren all die mehr oder weniger wichtigen und nicht immer ganz ernst gemeinten Fragen umher, die man eben so hat, wenn man knapp über 30 ist und bis vor Kurzem dachte, dass man mit beiden Beinen im Leben stünde. Zum Beispiel die Frage, ob die Haftpflichtversicherung eigentlich auch für die Folgen von Eifersucht aufkommt.

Die Bühnenfassung von „Herzsprung“ (Christoph Munk) basiert auf dem 2001 erschienenen gleichnamigen Roman von Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy. Regie führte Geschäftsführer Knut Schakinnis höchstpersönlich, er zeichnet auch für das schlichte Bühnenbild verantwortlich, das eigentlich nur aus einer verspielt schillernden Rahmung und einer Schaukel besteht, die Schulz hin und wieder als Platz zum Sinnieren dient. Schakinnis präsentiert eine rundum unaufgeregte Inszenierung, die weitestgehend auf flache Witze und ausgelutschte Boulevardtheater-Klischees verzichtet – eine überaus erfrischende Abwechslung. Gut dosiert streut er immer mal wieder kurze Musikstücke in die Geschichte ein, deren Bandbreite wohl kaum größer sein könnte. Sie reicht von „Maybe This Time“ (Liza Minnelli), über die gefühlvolle Ballade „Ohne Dich“ (Selig) bis hin zu „Dein ist mein ganzes Herz“ (Heinz Rudolf Kunze) oder „Ich bin solo“ (Mickie Krause).

Sina Schulz, die mimisch hin und wieder an Schauspielerin Jella Haase erinnert, schwebt geradezu durch das textreiche Ein-Frau-Stück. Authentisch, liebenswert und mit toller Gesangsstimme suhlt sie sich als „Puppe“ genussvoll in ihrem persönlichen Lebensdrama. Selbstironisch kommentiert sie ihr Handeln, meistert fast ohne Requisiten Schauplatzwechsel und schlüpft in die Rollen fiktiver Gesprächspartner. Eine ansehnliche Leistung der tatsächlich 32-Jährigen, die in Bremen zuletzt im Packhaustheater in „Käthe holt die Kuh vom Eis“ für Lacher sorgte. Romanadaptionen, gut dosierte Witze und der Geschäftsführer als Regisseur: Alles Dinge, auf die das Theaterschiff in Zukunft gerne häufiger setzen darf.

Weitere Informationen

Weitere Termine: 26. Oktober, 20 Uhr; 27. Oktober, 15 Uhr. Im November regelmäßige Termine von Freitag bis Sonntag. Weitere Infos unter www.theaterschiff-bremen.de.