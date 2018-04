Doch noch siegreich: „Doch Kunst“ stand im September 2017 auf einem Transparent, das Aktivisten an der Volksbühne anbrachten. (Paul Zinken)

Berlin. Alles auf Anfang. Nur sieben Monate nach Start seiner ersten Spielzeit an der Berliner Volksbühne hat der viel geschmähte Intendant Chris Dercon hingeschmissen. Von heftiger, ein ums andere Mal unsachlicher Kritik über eine Theaterbesetzung bis hin zu Fäkalien, die vor der Bürotür des 59-Jährigen deponiert wurden – dem als smart geltenden Kulturmanager und Kunstexperten aus Belgien wurde der Beginn an der Traditionsbühne von Teilen der Kulturszene so schwer wie möglich gemacht. Als der mit Verbalinjurien überzogene Nachfolger von Frank Castorf dann künstlerisch – wie von vielen Kritikern befürchtet, genauer: geunkt – nicht "liefern" und überzeugen konnte, nahm das absehbare Drama seinen Lauf.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Dercon hätten sich darauf verständigt, die Intendanz mit sofortiger Wirkung zu beenden, teilte die Berliner Kulturverwaltung am Freitag mit. "Beide Parteien sind übereingekommen, dass das Konzept von Chris Dercon nicht wie erhofft aufgegangen ist und die Volksbühne umgehend einen Neuanfang braucht", heißt es in der Erklärung.

Mehr gescheitert denn gescheit

Dercons mehr gescheitertes denn gescheites Konzept war womöglich eine Totgeburt. Eine radikale Internationalisierung des Theaterbetriebs und eine Verschränkung der Kunstformen hatte sich der in Lier (Provinz Antwerpen) geborene Theaterwissenschaftler vorgenommen, der vor seiner heiklen Berlin-Mission als Direktor der Tate Gallery of Modern Art in London wirkte. Ein manchmal verwegen verschrobener intellektueller Ansatz zeichnete seine Arbeit am Rosa-Luxemburg aus – und zuletzt, mit der Verpflichtung des abgerockten Visconti-Schauspielers Helmut Berger, auch ein fast verzweifelt wirkendes Heischen um Aufmerksamkeit. Jedem neuen Intendanten wird in der Regel etwas Zeit gegeben, um seinen Stil und seine Richtung zu finden. Dercons Volksbühnen-Start aber stand von Anfang an unter keinem guten Stern.

Das lag zuallererst daran, dass auch nach einem Vierteljahrhundert mit dem unwillig scheidenden Volksbühnen-Chef Frank Castorf (66) dessen Fans nicht von ihrer theatergottgleich verehrten Ikone lassen wollten. Zehntausende Menschen unterschrieben eine Petition für den Erhalt der Volksbühne als Repertoire- und Ensembletheater. Volksbühnen-Stars wie Sophie Rois, Martin Wuttke und Birgit Minichmayr äußerten große Sorge. "Dieser Intendantenwechsel ist keine freundliche Übernahme", hieß es.

Claus Peymann, zu dieser Zeit noch Direktor des Berliner Ensembles, wetterte, die Volksbühne dürfe unter dem theaterfernen Dercon nicht zur "Eventbude" verkommen. Am Freitagvormittag stand das Telefon des Bremer Theatermachers, der an diesem Dienstag am Goetheplatz aus Thomas Bernhards Roman "Holzfällen. Eine Erregung" liest, nicht still. Peymann registrierte die Nachfrage mit einer Mischung aus Genugtuung und Koketterie. Er macht die Berliner Kulturpolitik für Dercons Scheitern verantwortlich. "Die erwartete Katastrophe ist also eingetreten", heißt es in einer am Mittag verbreiteten Erklärung. "Vor zwei Jahren habe ich davor gewarnt, dass die Schauspielkunst und das Ensemble an der Volksbühne gekillt werden." Verantwortlich sei allerdings nicht "der gänzlich überforderte, nette Herr Dercon (Überforderung ist schließlich kein persönliches Vergehen), sondern die Politik, in allererster Linie der damalige Regierende Bürgermeister Berlins und Kultursenator Klaus Wowereit und sein Nachfolger im Amt Michael Müller."

Unter Aufbietung eines Vergleichs fuhr der zuverlässig erregbare Claus Peymann weitere Geschütze auf: "Die Zerstörung der Volksbühne ist im kulturellen Bereich das gleiche Fiasko wie die nicht endenwollende Tragikomödie mit dem BER. Warum eigentlich knöpft man sich nicht diese beiden Herren vor und lässt sie für die Schulden aufkommen, die in der zahlungsunfähigen Volksbühne jetzt entstanden sind? Über Tim Renner möchte ich kein Wort verlieren, denn jedes Wort wäre schon ein Wort zuviel."

Dercon war 2015 berufen worden, als Renner Staatssekretär für Kultur war. "Wir lassen uns nicht irritieren", konterte der schon früh rhetorischen Attacken ausgesetzte Dercon gebetsmühlenartig. Besonders schwierig war es für ihn offenbar, die Forderung nach dem raschen Aufbau eines neuen Volksbühnen-Ensembles zu erfüllen. Mit dem bereits früh beschädigten Ruf des Theaters ließen sich kaum mehr Künstler ködern.

Die umstrittene Berufung des belgischen Museumsmachers komme unter dem neuen rot-rot-grünen Senat nochmals auf den Prüfstand, hatte Berlins späterer Kultursenator Lederer im Herbst 2016 angekündigt. Im Wahlkampf hatte er sich mit dem Protest der Theatermitarbeiter solidarisch erklärt. Jetzt liegt der Ball wiederum bei Lederer. Gegenüber "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" dementierte die Kulturverwaltung bereits Gerüchte, wonach der Stuttgarter Theaterintendant und frühere Berliner Gorki-Theater-Chef Armin Petras die Nachfolge von Dercon antritt. Dies sei nur ein Gerücht, sagte ein Sprecher am Freitag. Petras, ein Peymann-Intimus, verlässt das Schauspiel Stuttgart zum Ende der Saison.

Forderung nach Findungskommission

Am Ende sei der Druck zu groß gewesen, sagte der kulturpolitische Sprecher der Berliner Grünen, Daniel Wesener. Der Neustart werde nicht einfach. "Umso mehr wünschen wir uns eine Findungskommission, um die Dercon-Nachfolge zu bestimmen. Gerade der Fall Volksbühne zeigt, dass einsame politische Entscheidungen bei der Intendanten-Besetzung nicht mehr zeitgemäß sind." Florian Kluckert, kulturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, erklärte, der "bedauerliche Rücktritt Chris Dercons" sei ein großer Imageschaden für den Kulturstandort Berlin.

Das – vorläufige – Schlusswort zum Berliner Volksbühnenspektakel, das zwischen Trauerspiel und Farce oszilliert, gebührt dem Kultursenator. Der betonte am Ende seiner Mitteilung, "dass die persönlichen Angriffe und Schmähungen aus Teilen der Stadt gegen Chris Dercon in der Vergangenheit inakzeptabel waren. Solche Formen der Auseinandersetzung sind unwürdig und entbehren jeder Kultur."

Zur Sache

CHRONOLOGIE EINER BEMERKENSWERTEN BESETZUNGSPOLITIK

April 2015: Chris Dercon soll Intendant der Berliner Volksbühne werden und im Sommer 2017 die Nachfolge von Frank Castorf antreten. Das kündigt Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. Führende Theatermacher hatten schon auf entsprechende Gerüchte ablehnend reagiert.

Dezember 2015: Chris Dercon wird zum Nachfolger Frank Castorfs berufen. Eingefädelt hat die Personalie Kulturstaatssekretär Tim Renner.

Juni 2016: Zahlreiche Mitarbeiter des Theaters wehren sich in einem offenen Brief gegen das Konzept des früheren Kulturmanagers und künftigen Intendanten: "Wir sehen die Zukunft der Volksbühne bedroht!" Der Senat hält an dem Belgier fest.

Mai 2017: Dercon stellt sein Programm für die nächste Spielzeit vor. Er kündigt an, die Volksbühne als "Laboratorium der Avantgarde" erhalten zu wollen.

September 2017: Mit einem Tanzprojekt auf dem stillgelegten Flughafen Berlin-Tempelhof startet Chris Dercon in die erste Saison. Mitglieder eines Künstlerkollektivs besetzen die Volksbühne bald darauf aus Protest gegen die Kulturpolitik des Senats (siehe großes Foto). Die Polizei beendet die Aktion.

November 2017: Erste Premiere im Stammhaus am Rosa-Luxemburg-Platz, unter anderem mit Werken von Samuel Beckett. Die Kritik an Chris Dercon reißt nicht ab. Wie schon andere Prominente vor ihr verlässt auch Film- und Theaterstar Sophie Rois die Volksbühne im Dezember.

April 2018: Nur wenige Monate nach dem Start gibt Chris Dercon auf.