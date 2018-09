Bei seinem Konzert im Meisenfrei bewies der Bremer Singer-Songwriter Christian Falk nicht nur musikalische, sondern auch Entertainer-Qualitäten. (Maik Reishaus)

Er sei „einfach ein Typ, der mit Gitarre auf der Bühne steht und deutsche Texte singt“, sagte Christian Falk vergangenen Jahres in einem Interview. Das stimmt. Und das macht er ziemlich gut. So auch am Dienstag im Meisenfrei, wo er gemeinsam mit seinem Cellisten Friedemann Eich im Rahmen seiner Tour zum Debütalbum „Farbe & Dunkel“ auftrat. Dass Falk kluge Texte schreibt und keinen Bogen um gesellschaftskritische Themen macht, weiß jeder, der sich dieses Album einmal angehört hat. Beim Konzert bewies der 30-jährige Bremer nun auch seine Entertainer-Fähigkeiten, die vor allem daraus bestanden, sich selbst, aber auch das Publikum auf die Schippe zu nehmen. „Langsam kocht der Laden aber“, stellte Falk nach den ersten Liedern fest – vor sich einen Bluesclub, in dem zwar viele Stühle besetzt, ekstase-technisch aber auch noch Luft nach oben gewesen wäre. Doppelt lustig ist das, weil Falks größtenteils melancholisch-ruhige Lieder viel mehr zum stillen und genauem Hinhören einladen anstatt zum Tanzen und Grölen. So ist das laut Falk bei Singer-Songwritern: Sie kotzen ihrem Publikum die volle Ladung Intimität vor die Füße.

Und so geht es abgesehen von den Wortmeldungen zwischen den Songs eher ernst zu. Dunkel, um den Albumtitel zu zitieren, mit ein klein wenig Farbe hier und da. Falks Musik beschäftigt sich mit der aktuellen Flüchtlingssituation („Salzwasser") oder mit unangebrachtem Schubladendenken („Einer von mir“). Sein Song „Veganer Jäger“ kritisiert – mit trompetenlosem Trompeten-Solo – die Doppel-Moral, die wohl ein bisschen in jedem Menschen steckt („ich quäle Tiere nicht, ich fresse sie jeden Tag/Ich verschmutze nichts, mein Ryanair-Flug hebt ab“). Genauso drehen sich seine Lieder aber auch um die Liebe. Insbesondere um vergangene Liebe und die Erinnerungen, die bleiben, ob man nun will oder nicht. Ein gelungener Abend, der mit der Ankündigung eines neuen Albums in 2019 die Vorfreude auf mehr weckt.