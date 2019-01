Kena (links, Samantha Mugatsia) und Ziki (Sheila Munyiva) verlieben sich ineinander. (VERLEIH)

Fröhliche Geschichten aus Afrika gibt es auf der Leinwand eher selten. Die kenianische Filmemacherin Wanuri Kahiu will das ändern. Und hat dafür direkt einen Begriff, quasi ein ganz neues Genre erfunden. Afro-Bubblegum heißt es und ist gleichzeitig auch der Name eines von ihr gegründeten Medienunternehmens in Nairobi. Viel zu oft werde Afrika nur als trauriger Ort dargestellt, der Mitleid verdient, sagte Kahiu in einem Interview bei den Filmfestspielen von Cannes im vergangenen Jahr.

„Rafiki“ ist einer dieser Afro-Bubblegum-Filme. Auch wenn bei Weitem nicht alles fröhlich ist, lebt der Film durch großartige Musik, helle freundliche Farben und vor allem eines: Hoffnung. Der Film erzählt eine Geschichte à la „Romeo und Julia“ – nur, dass auf Romeo verzichtet wird und die Handlung nicht in Italien, sondern im homophoben Kenia spielt. Rafiki bedeutet auf Suaheli Freund oder Freundin und wird oft von gleichgeschlechtlichen Paaren benutzt, um ihren Partner vorzustellen. Denn Homosexualität ist in Kenia tabuisiert, homosexuelle Handlungen zwischen Männern sogar strafbar.

In genau dieser Welt leben die beiden jungen Frauen Kena (Samantha Mugatsia) und Ziki (Sheila Munyiva). Kena verbringt einen Großteil ihrer Freizeit mit den Jungs aus dem Viertel, spielt Fußball, fährt Skateboard und Motorrad. Ziki hingegen scheint völlig andere Interessen zu haben. Sie tanzt mit ihren Freundinnen zu heißen Reggae-Rhythmen auf der Straße und scheint das Leben einfach zu genießen.

Ausbrechen aus Konventionen

Doch beide Frauen haben etwas gemeinsam: Ihre Väter kandidieren für dasselbe politische Amt, sind Konkurrenten. Kena und Ziki freunden sich trotzdem an und schließen einen Pakt: Sie wollen nie so werden wie alle anderen, wollen Konventionen brechen, die andere Frauen in ihrem Umfeld Tag für Tag widerstandslos hinnehmen: Während Kena davon träumt, Ärztin zu werden, wünscht ihre Mutter sich für sie nur, dass sie mal einen Arzt heiratet.

Aus einem schwammigen Schwur zwischen zwei Freundinnen wird schnell etwas Konkretes. Denn den beiden wird klar, dass das, was zwischen ihnen ist, mehr ist als nur Freundschaft. Und so stehen sie vor einer Entscheidung: Wollen sie zu ihrer verbotenen Liebe stehen oder lieber den sicheren Weg gehen? Eine ständige Gefahr: die übergewichtige Mama Atim und ihre Tochter Nduta, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als am Kiosk herumzulungern und Gerüchte über die Angelegenheiten anderer Leute zu verbreiten. Das kenianische Pendant zum wachsamen Nachbarn hinter der gehäkelten Gardine.

„Rafiki“ basiert auf der Kurzgeschichte „Jambula Tree“ von Monica Arac de Nyeko. Der Film lief 2018 bei den Filmfestspielen von Cannes und ist der nach Angaben des Verleihs erste kenianische Film, der dort gezeigt wurde. In Kenia selbst wurde er zunächst mit einem Aufführungsverbot belegt. Die Begründung: Die Hauptfiguren zeigen am Ende zu wenig Reue für ihr Verhalten. Erst nach einer Klage der Regisseurin wurde das Verbot gelockert.

Das City 46 zeigte den Film bereits im vergangenen Jahr beim Queerfilm-Festival. Nun haben die Kinomacher ihn zum Film des Monats Februar gemacht. Verdient.

Weitere Informationen

„Rafiki“ im City 46, Birkenstraße 1 (engl./swahili OmU): 1., 4. und 17. Februar um 20.30 Uhr; 2., 3., 6., 15. und 19. Februar jeweils um 18 Uhr.