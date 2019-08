Ein Blick in den bunt bemützten Pavillon in "Zone 5". (FOTOS: Sandra Beckefeldt)

Bremen. Die Zone hat keinen guten Ruf. Zonen sind Gebiete, die abgegrenzt, vielleicht sogar abgetrennt sind von anderen, und sie versprechen das Gegenteil von Vollständigkeit. Wer sich in ihnen aufhält, kann oft nur eingeschränkt mit denen, die außerhalb der Zone sind, kommunizieren. Vielleicht kann er sie auch gar nicht erreichen. Das Räumliche bestimmt so das Sein ganz entscheidend. Doch es geht auch umgekehrt: Wer sich in einer Zone aufhält, prägt diesen Ort durch schiere Anwesenheit und Interaktion. Die Kunst interessiert sich schon seit einiger Zeit für diese quasi symbiotische Beziehung; sie ist immer wieder Thema in Installationen, Performances, Interventionen.

Betrachter und Raum

„Zustand in Zonen“ nennt die junge Bildhauerin Claudia Piepenbrock ihre erste große und überaus starke Einzelausstellung im Gerhard-Marcks-Haus. 2016 wurde die Absolventin der Hochschule für Künste (HfK) mit dem Karin-Hollweg-Preis ausgezeichnet. Im Marcks-Haus hat die 29-Jährige im Erdgeschoss sechs Räume dem Zusammenspiel von Betrachter und Raum gewidmet. Gleichzeitig sind alle Räume, also „Zonen“, auch lose miteinander verbunden. Einige sogar ganz plastisch durch durchsichtige Folie, die Piepenbrock auf Fußböden geklebt hat. Trotzdem ist es egal, in welcher „Zone“ man den Rundgang beginnt, es gibt keine Gesamtwirkung der Ausstellung. Man muss einfach ein Ein-Sehen haben wollen in diese völlig veränderten Räumlichkeiten des Marcks-Hauses.

Das Herzstück von Claudia Piepenbrocks Arbeit ist „Zone 5“. Die bevorzugten Materialien der Künstlerin sind Stahl, Blech und Schaumstoff, daraus hat sie einen bunt bemützten offenen Pavillon gebaut, der in der Mitte des Raums steht. Man nimmt ihn als prägendes Rund wahr, kann ihn umkreisen oder betreten. Dabei kann man geschützt in den gepolsterten Eingängen stehen bleiben, bei denen mittelgroße Menschen in Kontakt mit den Schaumstoffkappen kommen. Oder man stellt sich mutig in die leere Mitte, ist Mittelpunkt, schaut aus dem Pavillon raus und rezitiert beispielsweise ein Gedicht. Doch noch eine andere Wahrnehmung ist möglich: Piepenbrock hat die kleine Treppe, die eigentlich in den Raum führt, durch ein Geländer blockiert. So entsteht ein Plateau; der Betrachter schaut von oben auf die Skulptur Pavillon und in den Raum.

Bei „In the Yard“ (Im Hof) definiert die Künstlerin eine Raum-im-Raum-Situation mit drei Flächen aus Drahtseilen, drei steinern wirkende Papierskulpturen auf Metallgestellen hat sie hinein gestellt. Ein Ort für unterschiedliche, eher ungute Assoziationen: Gefängnishof oder Abschiebeknast vielleicht – doch ein Teil des Fußbodens ist mit durchsichtiger Folie beklebt, auf der man in den nächsten, freundlicheren Raum entfleuchen kann: Chill-out auf mehrfarbigem Schaumstoffsofa unter verspieltem gelbem Neonlicht mit Blick aufs Wasser. Oder auch: „Floating“ (schwimmend, treibend). Piepenbrock schafft es, mit ihren eigentlich recht kargen Mitteln sehr gegensätzliche Erlebnis- und Imaginationsszenarien auszulösen. Auch der beinahe allgegenwärtige Schaumstoff ist mal harter blauer monolithischer Block, dann wieder weiche Bank.

Bei einigen Arbeiten geht die HfK-Absolventin etwas weniger sinnlich und stärker zeichenhaft vor. In „Zone 8“ ist die Installation „Trans“ zu sehen: 64 Neon-Röhren hängen von der Decke und an den Wänden und formen Worte: „Passagier“, „Station“, „Transit“. Unbehaust wirkt der Raum, in dem Piepenbrock ihre Eindrücke vom Hauptbahnhof Hannover verarbeitet: Hier die schöne neue Welt der schnieken Sparkassen-Filiale, dort die derjeniger, die es in der Wohlstandsgesellschaft nicht geschafft haben. Von Claudia Piepenbrock, das zeigt die Ausstellung „Zustand in Zonen“, ist noch einiges zu erwarten.

Claudia Piepenbrock - „Zustand in Zonen“. Gerhard-Marcks-Haus, 25. August bis 17. November. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 21 Uhr, Montag geschlossen.