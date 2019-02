So prall und verlockend wie in der Bildmitte ist Sellerie leider nur, wenn man ihn auf dem Markt kauft. Als abgepackte und abgespeckte Variante, wie sie Supermärkte in Gestalt von sogenanntem Suppengemüse führen, kann die tolle Knolle ungelenke Köche vor ausgewachsene Probleme stellen. Diesen Umstand beklagt Chefreporter Hendrik Werner in einer neuen Folge seiner bekanntermaßen durchweg verbraucherfreundlichen Sonntagskolumne. (CHINA HOPSON)