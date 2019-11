Das perlt heute aber wieder: Schauspieler Olli Dittrich war am Freitagabend mit seiner Kunstfigur Dittsche in der Bremer Glocke zu Gast. Die Fotografie zeigt den Komödianten bei Dreharbeiten in der telegenen Grill-Station in Hamburg-Eppendorf. (Heimken/DPA)

Bremen. Als "Live & Solo" ist der Auftritt des Komödianten Olli Dittrich im Bremer Konzerthaus Glocke angekündigt. Wie viel Leben in einer Küche stecken kann, erläutert der Solist in Gestalt seiner Kunstfigur Dittsche zu Beginn seines Auftritts, als er so anschaulich wie unappetitlich mögliche Schädlinge in der staunenswert großen Salat-Auswahl in der Imbissbude eines gewissen Ingo benennt.

Wer nun aber im ausverkauften Saal glaubt, der in Bademantel, Hemd, rote Hose und stilsichere Schumiletten gewandete Dittsche ergehe sich nur in destruktiver Kritik der Verhältnisse, hat die Rechnung ohne diesen Dauergast gemacht, der in bewährt telegener Weise mit Aldi-Tüte und Bierflasche die Bühne betritt. Seine von einem hohen Technikverstand getragenen Verbesserungsvorschläge für die Grillstation, die im sogenannten echten Fernsehleben in Hamburg-Eppendorf beheimatet ist, sehen unter anderem Currywürste vor, die sich in „Star Wars“-Manier zu Laserschwertern umwidmen lassen – und Schweine, die sich gleichsam selbst würzen. Auch für die Optimierung der Haltbarkeit und Widerstandskraft von Grillhühnchen hat der 62-jährige Komödiant, der seit dem Jahr 2004 in der Rolle des arbeitslosen Alkoholikers Dittsche brilliert, allerlei Anregungen parat.

Tresenphilosophie heißt die geisteswissenschaftliche Disziplin, um die sich dieser Mann mit der Lizenz zum Palaver verdient macht. Eine fröhliche Wissenschaft, die kaum mehr Zutaten braucht als einen dem Müßiggänger-Milieu abgelauschten Jargon mit Hamburger Zungenschlag und einem Gespür für rhetorische Redundanz („in England drinne“) sowie eine gewisse Fertigkeit in der hohen Kunst des Abschweifens.

Olli Dittrich bekommt den Wechsel vom Drehtermin zur Bühnenshow deshalb so gut hin, weil er die plastischen Erzählungen um Kalamitäten, Krisen und Katastrophen des labernden Lebenskünstlers dramaturgisch geschickt an das angestammte Imbiss-Mikrokosmos-Personal koppelt – und sich einschlägiger Vorkenntnisse der meisten Besucher sicher sein kann, was das ausgezeichnete TV-Format anbelangt.

Auf diese Weise erstehen vor dem inneren Auge der Zuschauer in Lebensgröße auch die verdienten Ko-Stars Dittsches: der von Jon Flemming Olsen gespielte Wirt Ingo ebenso wie ein Faktotum namens Schildkröte, das der im Januar 2017 verstorbene Franz Jarnach auf denkbar wortkarge Weise verkörperte („Halt' die Klappe. Ich hab' Feierabend“).

Weil Olli Dittrich nicht nur ein bravouröser Mundwerker ist, sondern in seiner Paraderolle überdies als hervorragender Handwerker gelten darf, besteht ein Gutteil seines amüsanten Tournee-Programms aus erheiternden Episoden, die seine Nachbarschaft betreffen, namentlich das Ehepaar Karger. Dessen Einrichtung demoliert der dilettantische Dittsche dem Vernehmen nach gleich mehrfach gründlich. Dabei will er eigentlich nur – jetzt mal sagen – helfen. Etwa wenn er den Eheleuten souffliert, wie viele Tapetenrollen er für seine baugleiche Wohnung gekauft hat. Doch Undank ist der Welt Lohn. Dafür quittieren Jubel, Trubel, Heiterkeit den gewitzten Auftritt.