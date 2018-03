Schon 2014 ging Peter Kraus unter dem beziehungsreichen Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ auf Abschiedstournee – und machte auch in Bremens Halle 7 Station. (Frank Thomas Koch)

Was war so schön an den „wilden 1950er- und 1960er-Jahren“?

Peter Kraus: In meinem Leben war das natürlich eine schöne Zeit, denn wenn man – was damals noch nicht Usus war – mit 16 Jahren Karriere macht, Geld verdient und die Mädels laufen einem nach: Was willst du noch mehr? Aber ich glaube auch, für die Jugend damals war es eine schöne Zeit ...

Inwiefern?

Wir hatten wenig. Die Eltern waren dominierend, und ein Teil der Jugend wollte etwas anders machen – so waren wir genötigt, kreativ zu sein. Und das fehlt der Jugend von heute ein bisschen, denn die wird so zugeschüttet mit Angeboten, dass sie nur noch auswählen muss: Was kann ich mir leisten, was will ich machen, wozu habe ich Zeit – aber es geht nicht mehr darum, aus dem Nichts kreativ etwas aufzubauen. Doch genau das war das Schönste an der Zeit damals – und das gab es eben nur einmal.

Und das fehlt Ihnen bei der heutigen Jugend?

Heute ist es anders. Als Jungs haben wir uns damals etwas Originelles und Ausgefallenes ausgedacht, um bei den Mädels anzukommen – das gibt es heute nicht mehr, da das Angebot so gewaltig ist. Und das war eigentlich das Nette: Welche jungen Leute treffen sich heute noch zum Lagerfeuer unter einer Brücke, jeder bringt etwas daheim Geklautes an Getränken und Essen mit, einer hat eine Gitarre dabei ... Genau das aber war einfach toll und hat Spaß gemacht.

Schön war die Zeit – was sicher auch Ihre Fans zu Ihrem Abschied vom Abschied sagen, denn eigentlich hatten Sie 2016 ja Ihren Rückzug von der Bühne verkündet.

Ja, ich hatte nach der dritten Verlängerung wirklich aufhören wollen und mir auch etwas Neues geschaffen, indem ich mir einen Weinberg zugelegt habe. Aber auf Dauer ist das einfach nicht befriedigend – und so kam irgendwann die Idee für ein Programm, das speziell die Wünsche meines Publikums erfüllt.

Eine Rückkehr, die bestimmt auch Ihr Management und Ihre Plattenfirma freut.

Klar, alle, die an mir gebohrt haben, um es brutal zu sagen – nicht nur das Management, sondern auch meine Jungs, mit denen ich schon lange zusammenspiele. Die haben immer gesagt: Du kannst noch nicht aufhören, das ist doch furchtbar.

Und was wird nun aus Ihrem Weinberg, wenn Sie auf die Bühne zurückkehren?

Leider war ich bei der ersten richtigen Weinernte im vergangenen Jahr in ärztlicher Behandlung, sodass ich weder bei der Vor- noch bei der Hauptlese dabei sein konnte. Aber es sind wirklich sehr schöne Muskateller-Trauben, und Manfred Tement, einer der größten Weinbauern in der Südsteiermark, keltert diese dann.

Wer kommt in den Genuss des Weins?

Den letzten hat mir ein befreundeter Gastronom entrissen. Der hat mir gleich 500 der 640 Flaschen abgenommen – und von den anderen ist nicht mehr viel übrig (lacht). In diesem Jahr werden es aber bestimmt 3000 bis 4000 Flaschen werden: Das geht dann schon über den Eigenbedarf hinaus.

Zurück zur Musik, denn der Weinberg allein ist Ihnen ja nicht erfüllend genug gewesen – was hat Ihnen gefehlt?

Es ist einfach wahnsinnig schön, auf der Bühne zu stehen und Erfolg zu haben – das ist einfach toll. Und dazu kommt die Tatsache, dass ich mich körperlich sehr fit gefühlt und mich gefragt habe: Warum mache ich nicht wieder Musik? Da ist einfach dieser Drang, wieder auf die Bühne zu gehen – und es macht riesig Spaß, auf Konzerttournee zu sein und live in einem möglichst vollen Saal zu spielen.

Welche Rolle spielt in einem solchen Programm das Moment der Nostalgie?

Ich habe lange gedacht, ich müsste immer aktuell und modern sein. Bis mir ein großer Produzent eines Tages gesagt hat: Irgendwann bleibst du stehen und stellst fest „Das ist jetzt meine Musik“ – und dann lebst du mit dieser Musik. Und tatsächlich habe ich mir schon vor Jahrzehnten gesagt: Meine Musik sind Swing, Blues, Bigband und Rock ’n’ Roll – und damit Schluss. Schlager oder elektronischen Sachen höre ich mir zwar an, aber es ist nicht meine Welt.

Ihr Publikum teilt diese Sehnsucht nach den alten Songs zweifellos – entspringt solch ein Hang zum Gestern auch der Tatsache einer immer komplexeren und schwerer fassbaren Gegenwart?

Ich nehme schon an, dass dies die hauptsächlichen Beweggründe sind, warum das Publikum zu mir kommt. Der Tour-Titel „Schön war die Zeit“ stammt ja aus den Gesprächen mit meinem Publikum und ist für mich auch ein Grund, warum ich gern weitermache. Erfolg ist das eine, doch noch schöner ist es, wenn Menschen zu mir kommen und sagen: Ich kenne Sie seit meiner Jugend, Sie haben mich musikalisch durch mein ganzes Leben begleitet – und sich somit nicht nur für das Konzert oder einen Song bedanken, sondern für Jahrzehnte.

2006 haben Sie in Ihrem Buch „I love Rock ’n’ Roll“ von Ihrer Angst erzählt, mit Ihrem Publikum alt zu werden und wie furchtbar Sie es fänden, wenn eines Tages nur noch 60-Jährige zu Ihren Konzerten kämen. Mit Ihrem neuen Programm beschwören Sie so etwas nun geradezu herauf ...

Ja, die Gefahr besteht, und darüber war ich mir auch im Klaren – weshalb ich mir früher bei meinen Programmen auch immer überlegt habe, wie ich jüngere Leute locken kann. Aber es ist einfach etwas wahnsinnig Schönes, den älteren Herrschaften im Pub­likum einen Herzenswunsch zu erfüllen – und ich glaube, das ist letztlich auch wichtiger für meine endgültige ­Abschiedstournee.

Das wird jetzt also tatsächlich Ihre allerletzte Tournee sein?

Ja, danach geht es nicht mehr weiter, das ist jetzt wirklich die letzte Tournee, denn sonst bekomme ich Ärger mit meiner Frau – man kann nun mal nicht alles haben ... Und mit Blick auf das Publikum hoffe ich auf jenen Kreis junger Menschen, die Freude an Livemusik auf echten Instrumenten haben. Und wenn nicht, dann sind wir halt unter uns und es wird diesmal ein reines Nostalgie-Programm.

Die Fragen stellte Christoph Forsthoff.

Zur Person:

Peter Kraus ist Jahrgang 1939. Der Schauspieler und Sänger wurde 1956 nach seinem ersten öffentlichen Auftritt in München von einem Produzenten entdeckt.