„Of Coming Tales“ zeigt, was Theater sein kann: ein sinnliches wie nachdenklich stimmendes Erlebnis. (Jörg Landsberg)

Bremen. Die traurigen Nachrichten zuerst: „Of Coming Tales“ ist die dritte und letzte Arbeit, die das Künstlerteam kainkollektiv gemeinsam mit der Jugendsparte des Theaters Bremen erarbeitet hat. Und sie ist nur bis zum 29. April zu sehen. Wer also erleben möchte, was der überstrapazierte Begriff spartenübergreifendes Theater leisten kann, wenn nicht die Theorie die Oberhand behält, der begebe sich bis dahin unbedingt ins Brauhaus.

„Of Coming Tales“ schließt thematisch an die Vorgängerproduktion „Still Out There“ an, die in der vergangenen Spielzeit mitzuerleben war – eine interaktive, forschende Auseinandersetzung mit den „Bremer Stadtmusikanten“ der Brüder Grimm. „Of Coming Tales“ sind dagegen, wie der Titel schon sagt, Geschichten, die noch erzählt werden können, sollen, müssen. Die Frage ist nur: welche? Die Inszenierung riskiert einen Blick in die Zukunft, der immer auch eine Analyse der Gegenwart ist.

Zu Beginn darf das Publikum rund um eine abgerockte Kulisse, die aus Sand und Sperrholzpavillons besteht, Platz nehmen. Ein einsamer vertrockneter Baum hält die Illusion einer Landschaft aufrecht; man befindet sich inmitten des „Universums der Empire Productions“, mahnt eine Stimme aus dem Off, bitte immer schön die Sicherheitsanweisungen befolgen. Sonst könnte man verloren gehen, womöglich in der eigenen Fantasie. Das soll nicht sein, weil „Empire Productions“ Träume für die geneigten Konsumenten fabrizieren will: „Your Fantasy is our Business“. Blockbuster, Serien, Virtual Reality.

Sechs Drehbuchautorinnen und -autoren (vier Moks-Schauspieler, zwei Sänger) suchen Zuflucht in dieser Einöde und einen Ausweg aus dem Zangengriff dieser allgegenwärtigen synthetischen Mythenproduktion, die auf totale Kontrolle zielt. „Let‘s get ready to exit“, skandieren sie, aber einfach ist das nicht, denn in den Köpfen hat sich schon so viel festgesetzt – und bricht sich Bahn in eruptiv gespielten Szenen aus „Trainspotting“, „Mad Max“ oder „Harry Potter“. Dann sieht sich das Sextett auch noch mit einem Trupp „Duplikanten“ konfrontiert, die in das Set eindringen und die Autoren und das Publikum mit auf eine Expedition durch Brauhauskeller, Proben- und Lagerräume nehmen. Diese sanft der Manga-Ästhetik entliehenen Virtual-Reality-Figuren (fabelhaft eindringlich von Mitgliedern der Jungen Akteure verkörpert) ergehen sich in hippem Banalitäten-Smalltalk, zu dem auch das Schwadronieren über Revolution gehört – doch auch die hat „Empire Productions“ seinem Narrativ schon eingeschrieben. Die Revolution kann ein Sneaker sein oder sie kann in Serie gehen. Kein Ausweg also, nirgends?

Doch. Tief unten im Brauhauskeller hat sich der Widerstand verschanzt, die „Buchmenschen“, die von den Tänzern Antonio Stella und Lotte Rudhart verkörpert werden, unterstützt von den Sängern Kerstin Pole und Florian Lauss, und die sich dann doch fast entzweien lassen. Es gehört Mut dazu, nein zu sagen, aber es lohnt sich. Und dann raus an die frische Luft, eigene Geschichten schreiben oder die auswählen, die einen inspirieren, um sich selbst ein Bild zu machen von der Welt. Kainkollektiv um Florian Lettow und Mirjam Schmuck bedient sich bei Ray Bradburys „Fahrenheit 451“, aber auch bei der nur leicht ins Dystopische gedrehten brillanten Netflix-Serie (!) „Black Mirror“, um den Gegenentwurf zu Verblödung, Kontrollierbarkeit, Degenerierung zu skizzieren. Sounddesign, Ausstattung, Musik, Video, Schauspiel, Tanz, Gesang ergänzen sich bei „Of Coming Tales“ auf wunderbar organische Art und sorgen für das, was Theater sein kann, soll, muss: ein sinnliches wie nachdenklich stimmendes Erlebnis.