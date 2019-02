Freut sich auf Fazil Say und die Herausforderung, Musik von Gershwin und Bernstein zu spielen: Solo-Oboist Ulrich König. (Koch)

Herr König, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gestaltet am Montag bereits zum zweiten Mal das Bremer Benefizkonzert des Bundespräsidenten. Was ist da anders als sonst für Sie?

Ulrich König: Anders ist auf jeden Fall, dass wir zu Beginn die Nationalhymne spielen, also das Kaiserquartett von Joseph Haydn. Das ist ja ein schönes Streichquartett, könnte man also eigentlich auch im normalen Konzertbetrieb spielen.

Nein, das machen wir nicht, und im Konzert am Montag wird das Stück natürlich dezidiert in einer besonderen Bearbeitung als Nationalhymne gegeben.

Ich denke, das ist inzwischen eine schöne Tradition: Wenn es um Termine mit dem Bundespräsidenten geht, dann werden wir gefragt. Wir haben ein gutes Verhältnis zum Bundespräsidialamt, und wir werden schon seit der Gründung als Ensemble von nationaler Bedeutung wahrgenommen. Anfangs als hoffnungsvoller Nachwuchs vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, später von Köhler und Wulff und zuletzt, als gereiftes Orchester, von Joachim Gauck. Wir durften uns und unser besonderes Modell mit all seinen Facetten 2014 in Schloss Bellevue präsentieren. Neben Beethoven gab es einen Ausschnitt aus dem pädagogischen Projekt „Melodie des Lebens“ mit Schülern der Gesamtschule Ost. Bundespräsident Gauck war sehr berührt. Sein Fazit: „Die Kammerphilharmonie ist ein Orchester, wie es in Deutschland kein zweites gibt“ war eine tolle Bestätigung und ein sehr ergreifender Moment für uns.

Es ist sinnvoll, bei einem solchen Konzert nicht nur einen großen, sondern auch einen Demokratie liebenden Künstler als Solisten zu haben. Außerdem freue ich mich auf Fazil Say. Er wird das Klavierkonzert Nr. 21 von Mozart sicherlich freier interpretieren als andere Pianisten. Aber auch der israelisch-amerikanische Dirigent Steven Sloane passt von seiner Vita und seinem Engagement zum Konzert und zum Benefizzweck. Wir spielen ja nicht nur Mozart, sondern auch Gershwin und Bernstein. Sloane wurde kürzlich übrigens zum Chefdirigenten des Jerusalem Symphony Orchestra ernannt. Einer der Empfänger des Spendenerlöses ist die Haifa- Foundation – somit ist er prädestiniert für das Programm.

Die Stücke von Bernstein und Gershwin sind ein bisschen ungewohnt; nicht nur für mich, sondern auch für meine Kollegen. Sie sind nicht so notiert, wie sie dann gespielt werden; sondern mit Swing, das ist für klassische Musiker ungewohnt. Da muss man quasi ein wenig eine neue Sprache lernen, aber das macht ja Spaß.

Ich würde ihn gerne fragen, was wir als Gesellschaft tun können, um die Demokratie zu stärken, damit wir nicht eine M & M-Gesellschaft werden.

Eine Gesellschaft der Macher und der Meckerer. Wenn die, die an der Spitze Entscheidungen treffen, die anderen nicht mitnehmen, dann funktioniert die Demokratie nicht mehr, und die Populisten nutzen das aus. Das zu verhindern, muss unser dringendstes Anliegen sein.

Zur Person

Ulrich König

war Preisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ und Mitglied des RIAS-Jugendorchesters Berlin. Sein Oboenstudium absolvierte er in Berlin, Hannover und Stuttgart. Während dieser Zeit musizierte er in der Jungen Deutschen Philharmonie und im European Union Youth Orchestra. 1988 wurde er Mitglied der Deutschen Kammer­philharmonie Bremen.

Zur Sache

Benefizkonzert des Bundespräsidenten

Montag, 18. Februar, 20 Uhr, Die Glocke. Es spielt die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Dirigent: Steve Sloane, Solist: Fazil Say. Im Anschluss an das Konzert laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bremens Bürgermeister Carsten Sieling alle Konzertgäste zum Empfang ins Foyer der Glocke.

Radio Bremen zwei überträgt das Konzert am Montag live aus der Glocke ab 20.05 Uhr.

Weitere Informationen

