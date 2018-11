Der neue Polizeiruf 110 kommt aus Rostock (Christine Schroeder/NDR)

Der Polizeiruf aus Rostock balanciert seit einigen Folgen elegant auf einem schmalen Grat. Die Ermittler Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander „Sascha“ Bukow (Charly Hübner) sind aneinandergeschweißt durch ein gemeinsam durchlittenes Verbrechen, außerdem fühlen sie sich zueinander hingezogen, gleichzeitig aber durch unterschiedliche Normenkorsette beziehungsweise deren Fehlen voneinander abgestoßen. Das alles wird von Sarnau und Hübner mit großartiger Subtilität gespielt.

Auch in „Für Janina“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) gibt es diese fortlaufende Erzählung als stets glaubwürdige Nebenhandlung zu den Ermittlungen. Dieses Mal geht es um einen Cold Case: Janina Stöcker ist vor 30 Jahren vergewaltigt und ermordet worden, Guido Wachs (Peter Trabner) wurde damals verurteilt, musste später aber wieder freigelassen werden, weil ihn entlastende Beweise auftauchten. Janinas Mutter leidet seither darunter, dass der Mörder ihrer Tochter unbekannt geblieben ist. Entsetzen stellt sich bei dem hart gesottenen Ermittlerteam ein, als klar wird: Wachs war es doch, vor 30 Jahren war die DNA-Analyse schlicht nicht so eindeutig wie heute. Doch niemand kann für ein Verbrechen zwei Mal verurteilt werden.

Der „Polizeiruf“ dekliniert in der Folge einen ganzen Strauß an Gefühlen durch: die Bitterkeit der Polizisten, die daran verzweifeln, dass der Rechtsstaat nicht immer Gerechtigkeit schafft. Und die dem Trotzreaktionen entgegensetzen, die vielleicht legitim, aber nicht immer legal sind. Die Arroganz des Täters, die in Panik umschlägt. „Für Janina“ ist ein starker Auftritt aller Beteiligten. Maßgeblich dazu zählen Eoin Moore (Regie und Buch) und seine Co-Autorin Anika Wangard.